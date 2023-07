GEDA lifts you up – ein Arbeitgeber der Zukunft

Arbeitgeber der Woche

Geda ist einer Top Arbeitgeber der Region. Foto: MK-Fotografie 2022

Im schönen Donau-Ries ist das Unternehmen bereits seit über 90 Jahren einer der Marktführer im Bereich Höhenzugangstechnik. Von kleinen 60 kg Seilaufzügen bis hin zu 3,7 t Personenaufzügen und Förderhöhen bis max. 400 m reicht das Produktportfolio von GEDA. Es ist gelungen in den vergangenen 20 Jahren die Belegschaft auf rund 600 Mitarbeiter zu versechsfachen und den regionalen Mittelständler zum internationalen Player zu wandeln. Internationale Projekte wie an der Harbour Bridge in Sydney oder nationale, wie an der Frauenkirche in München, machen das Unternehmen weltweit zu einem der Marktführer im Bereich Vertikaltransport.

Die Frauenkirche in München. Foto: MK-Fotografie 2022

Mit einem neuen, hochmodernen und innovativen Verwaltungsgebäude investiert das Unternehmen weiterhin in den Wirtschaftsstandort und setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich der Attraktivität als Arbeitgeber. Besonders der Bereich Ausbildung hat einen hohen Stellenwert bei GEDA und ist dem geschäftsführenden Gesellschafter Johann Sailer eine Herzensangelegenheit. Seit September 2021 gehört ein neues Ausbildungscenter zu dem innovativen Unternehmen. Hier werden unter besten Voraussetzungen die jungen Nachwuchskräfte ausgebildet und perfekte Synergien zwischen Theorie und Praxis geschaffen. Unter dem Motto „GEDA lifts you up“ können hier in einem herausragenden Team alle Fertigkeiten und Kenntnisse erlernt werden. „GEDA lifts you up“ bedeutet, dass das Team-GEDA die Auszubildenden unterstützt, ihre Ziele zu erreichen - zusammen mit GEDA und einer soliden Ausbildung wird der Grundstein für die Zukunft gelegt.

Foto: GEDA

Ganz nach dem Motto „über den Tellerrand blicken“ gibt GEDA den jungen Nachwuchskräften die Möglichkeit, alle relevanten Abteilungen im Unternehmen kennenzulernen. Die logistischen und kaufmännischen Azubis haben die Möglichkeit in die technischen Berufe reinzuschnuppern und im Ausbildungscenter mitzuwirken. Zusätzlich ermöglicht dieser „Austausch“ das Team-Gefühl erheblich zu stärken und alle Azubis zusammen zu bringen. Beginnend mit einer Firmenführung enden diese Events immer mit Teambuildingmaßnahmen mit einem gewissen „Spaßfaktor“.

Nicht nur das Team Gefühl macht GEDA zum „Arbeitgeber der Woche“, auch die unterschiedlichen Benefits, die das Unternehmen den Mitarbeitern bietet. Beispielsweise ein Job-Rad oder eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Letztes Jahr wurde die Arbeitswoche auf 37,5 h reduziert und das bei gleicher Gehalts- und Lohnfortzahlung. Die GEDA-Mitarbeiter sind die Menschen, die hinter dem Namen GEDA stehen. Mit ihrem täglichen Einsatz für die Produkte, ihren hohen fachlichen Qualifikationen und ihrer Verbundenheit zum Unternehmen bilden sie die Basis des seit über 90-jährigen Erfolgs. Die Ideen, das Wissen und das Engagement jedes Einzelnen bringen GEDA voran. Daher fördert und fordert GEDA alle Mitarbeiter mit gezielter Weiterbildung und gibt Raum für persönliche Entwicklungen. Die Grundlage hierfür bilden eine flache Organisationsstruktur sowie Teamarbeit auf allen Ebenen.