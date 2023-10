16 neue Azubis starten bei Geda ins Berufsleben

Ausbildungsbeginn

Am 1. September begannen 16 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei Geda in Asbach-Bäumenheim. Der Bau- und Industrieaufzughersteller heißt die Azubis mit verschiedenen Aktionen willkommen.

Geda entwickelt als Teil der Baumaschinenbranche weltweit seit über 90 Jahren verschiedenste Produkte: Das Sortiment ist von 60 kg Seilaufzügen für Handwerker über Transportbühnen bis hin zu Personen- und Materialaufzügen aufgestellt. Hinzu kommt der Produktbereich der Industrieaufzüge für den permanenten Einsatz in Kraftwerken, Zementwerken, Offshoreanlagen, etc. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres erhält Geda nun die Unterstützung von 16 neuen Azubis.

Begrüßung bei GEDA

Die Geda-Geschäftsführung Johann Sailer, Sigrid Sailer und Stefan Schweitzer sowie die Ausbildungsleiter begrüßten die neuen Auszubildenden zu ihrem Einstieg bei Geda persönlich und wünschten ihnen einen guten Start ins Berufsleben. Der erste Tag stand somit ganz im Zeichen des Kennenlernens. Die Neuankömmlinge erhielten bei einer Betriebsführung erste Eindrücke vom Unternehmen und der Produktpalette. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für die Auszubildenden zunächst in ihre neuen Abteilungen, wo sie von Ihren neuen Kollegen in Empfang genommen wurden.

Insgesamt begannen sieben Industriemechaniker, drei Mechatroniker, drei Industriekaufleute und drei Azubis in der Logistik ihre Lehre bei Geda. Mit den neuen Auszubildenden wächst das Geda-Azubi-Team somit auf insgesamt 50 Auszubildende in sechs Berufen und drei duale Studenten am Hauptsitz in Asbach-Bäumenheim.

Ausbildung hat hohen Stellenwert

Zum Start werden die technischen Auszubildenden einen Grundlagenlehrgang im Ausbildungscenter absolvieren. Demnach werden die Azubis von Anfang an in das Tagesgeschäft und Projektarbeiten einbezogen. Außerdem dürfen die Industriekaufleute und Lageristen ebenfalls einen 3-wöchigen technischen Lehrgang im Ausbildungscenter absolvieren und Erfahrungen im technischen Bereich sammeln. Des Weiteren gehören der alljährliche Azubi-Ausflug, Azubi-Patenschaften sowie verschiedene Azubi-Projekte zur Ausbildung beim mittelständischen Maschinenbauunternehmen dazu.