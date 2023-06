Auf die Plätze, fertig, los! Geda auf dem M-net Firmenlauf in Augsburg

Sportevent

Das Geda Team beim 12. M-net Firmenlauf in Augsburg. Foto: Geda GmbH

Auch dieses Jahr war die Geda GmbH wieder auf dem M-net Firmenlauf in Augsburg vertreten. 20 motivierte Mitarbeiter haben in fünf Teams den Bau- und Industrieaufzughersteller beim 12. M-net Firmenlauf repräsentiert. Dabei steht für die Mitarbeiter vor allem der Spaß am Sport und der gute Zweck im Vordergrund. Denn von der Startgebühr wird jeweils 1€ an soziale Projekte in Augsburg und Umgebung gespendet.

Geda-Team auch virtuell vertreten

Um 19 Uhr fiel der Startschuss und für die insgesamt 10.000 Läufer ging es auf die 5,3 Kilometer lange Rundstrecke am Universitätsviertel vorbei durch den Innovationspark und danach weiter durch die Stadtteile Haunstetten und Göggingen. Ein Geda-Team hat die gleiche Strecke virtuell absolviert. Alle Läufer der Geda-Teams kamen mit guten Zeiten im Ziel an.

Vorbereitungen auf den Firmenlauf haben sich ausgezahlt

Die Vorbereitungen der letzten Wochen und Monate haben sich somit mehr als gelohnt. Im Ziel konnten sich die Teilnehmer über Getränke, Verpflegung und eine Menge Unterhaltung freuen. Vor dem Vergnügen auf der anschließenden After-Run-Party in der Schwabenhalle, wurden die schnellsten Frauen-, Männer- und Mixed-Teams, sowie die schnellsten Studenten und Azubis geehrt. Trotz Muskelkater kündigt Geda an, auch im nächsten Jahr wieder beim M-net Firmenlauf dabei zu sein, wenn es heißt „Auf die Plätze, fertig, los!“.