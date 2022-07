So feiert die MXP GmbH sein Sommerfest in Stadtbergen

Veranstaltung

Die Mitarbeiter des Unternehmens MXP auf der Sommerfeier in Stadtbergen. Bild: MXP GmbH

Rund hundert Menschen kamen auf dem Firmengelände der MXP GmbH zusammen, um bei bestem Wetter gemeinsam zu feiern. Die Zutaten für ein gelungenes Sommerfest sind schnell aufgezählt: Gutes Wetter, Musik, Getränke, Essen und gut gelaunte Gäste. Über das Fest des Unternehmens und sein Engagement für dessen Mitarbeiter.

Mit dem Sommerfest habe das Team der MXP GmbH aus Stadtbergen bewiesen, dass es Digitales beherrscht. Geladen waren Mitarbeiter mit Familien, MXP-Freunde und Geschäftspartner. „Wir haben es uns in den vergangenen Jahren wirklich verdient, es uns heute richtig gut gehen zu lassen“, sagte Firmen-CEO Benjamin Knecht zur Begrüßung. Dazu fügte er an: „Ohne euch wäre die MXP heute nicht auf einem so stabilen Kurs. Wir können sehr stolz auf uns sein.“

Ein gewisser Stolz schwang auch in den Worten von Stadtbergens Bürgermeister, Paulus Metz, mit: „Es freut mich, dass wir mit der MXP ein so modernes, agiles und innovatives Unternehmen in Stadtbergen haben.“ IT- und Digitalunternehmen seien für eine Region mit Blick auf die Zukunft eine große Bereicherung – insbesondere, wenn sie sich, wie die MXP, auch der Ausbildung neuer Fachkräfte widmen.

Während sich die Erwachsenen nach der offiziellen Begrüßung Eiskaffee vom Barista schmecken ließen, sorgten die jüngsten Festbesucher für die nötige Portion Farbe. Es wurde gebastelt, gemalt und geschminkt – und es gab wohl kaum jemanden, der den abwaschbaren Tattoos im Laufe des Abends entkam. Aus der professionellen Musikanlage von Mars Events aus Augsburg schallte gechillte Loungemusik, die nach und nach in tanzbare Beats überging. Spätestens, nachdem sich alle mit Burgern vom extra angeheuerten Foodtruck gestärkt hatten, wurde der Parkplatz gänzlich zur Tanzfläche erklärt.