Die Zukunft der Arbeit neu denken

Beruf

Foto: Management Centrum Schloss Lautrach

Die Erfolgsgeschichte beginnt bereits 1989: Die Industrie- und Handelskammer Schwaben und das Kolping-Bildungswerk in der Diözese Augsburg e.V. beschließen, Schloss Lautrach in ein Seminarzentrum und Tagungshotel für Unternehmer und Führungskräfte zu verwandeln. Das Schloss, ein historisches Juwel mit bewegter Geschichte, ist zu diesem Zeitpunkt ungenutzt. Nach Beendigung der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen öffnet das Management Centrum Schloss Lautrach (MCSL) am 1. Oktober 1993 zum ersten Mal seine Tore.

Menschen und Unternehmen voranbringen

Die grundlegende Vision des MCSL ist bis heute unverändert: Ein werteorientiertes Konzept der Menschenführung trifft auf nachhaltige Beratungsmethoden, um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu fördern. Durch die langjährige Erfahrung und den engen Austausch mit seinen Kunden entwickelt das MCSL sein Portfolio stetig weiter und stellt es auf drei Säulen: Seminare – Beratung – Coaching. „Mit unserem umfassenden Angebot bieten wir Unternehmen effektive und wirkungsvolle Möglichkeiten, sich und ihre Mitarbeitenden auf die zukünftige Arbeitswelt und ihre Führungsaufgaben vorzubereiten – und das alles aus einer Hand“, so Geschäftsführerin Ute Bühler.

Ganzheitlich denken und entwickeln

Im offenen Seminarprogramm können sich Führungskräfte und ambitionierte Fachexperten zu relevanten Themen aus den Bereichen Leadership, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung weiterbilden. Individuelle Herausforderungen und das eigene Kompetenzprofil werden im Business Coaching gezielt in den Blick genommen. Beratend ist das MCSL vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen tätig, qualifiziert Führungskräfte für ihre Aufgaben und unterstützt Unternehmen als Sparringspartner in Fragen der Organisationsentwicklung. Das Team des MCSL umfasst insgesamt über 50 Mitarbeitende, freiberufliche Trainer, Berater und Coaches.

Den positiven Wandel gestalten

Die eigene Weiterentwicklung im Blick, wird Anfang 2023 das Markenprofil des MCSL geschärft und die Verbundenheit mit dem Hotel Schloss Lautrach auf starke, neue Füße gestellt. „Neben dem Bau des Parkgebäudes 2015, unserer ‚Denkzentrale‘, stellt die erfolgreiche Umstrukturierung einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des MCSL dar“, berichtet der kaufmännische Geschäftsführer Stefan Schmid. Die Industrie- und Handelskammer Schwaben ist seit Jahresbeginn alleiniger Gesellschafter des MCSL.

Die Kunden und Seminarteilnehmenden des MCSL erwartet im Jubiläumsjahr ein vielfältiges Aktionsprogramm. Bereits erschienen ist das Fachmagazin „MEET THE FUTURE“, das die Arbeitswelt von morgen in den Fokus rückt. Es schafft Perspektiven, wie sich die Vorstellung unserer Arbeitswelt zum Besseren verändern kann. Die behandelten, aktuellen Themen spiegeln sich auch im Seminar- und Beratungsportfolio des MCSL wider.

Fachmagazin mit Blick in die Zukunft

In zahlreichen Artikeln, Interviews und Kommentaren werden Trends und Innovationen in der Berufswelt beleuchtet sowie Theorie und Praxis guter Mitarbeiter- und Unternehmensführung diskutiert. Mit „MEET THE FUTURE“ will das MCSL nicht nur informieren, sondern inspirieren: mit frischen Impulsen für den Berufsalltag, Themen am Puls der Zeit und einem Blick hinter die Kulissen. Neben allen Infos zum 30-jährigen Jubiläum ist auch das Magazin kostenfrei und in voller Länge auf der Homepage des MCSL abrufbar.