Ute Bühler wird Geschäftsführerin von Management Centrum Schloss Lautrach

Personalie

Ute Bühler wird Geschäftsführerin im Management Centrum Schloss Lautrach. Foto: lsenhoffs Büro

Nachdem Ute Bühler bereits seit Anfang 2022 die operative Leitung des Management Centrum Schloss Lautrach (MCSL) inne hat, wurde sie nun in die Geschäftsführung berufen. Damit liegt die Gesamtverantwortung für die ,,Bereiche Seminare, Beratung, Coaching" nun in den Händen von Ute Bühler und Stefan Schmid, Bereichsleiter Verwaltung bei der IHK Schwaben. Mit ihrer Expertise und Erfahrung soll sie die strategische Ausrichtung des MCSL, insbesondere inhaltlich und personell, weiter vorantreiben.

Deshalb wurde Bühler zur Geschäftsführerin ernannt

,,Frau Bühler hat ihr enormes Knowhow bereits seit Januar 2022 erfolgreich im MCSL eingebracht und viele neue sowie bestehende Kundenverbindungen auf- und ausgebaut. Als erfahrene Bildungsmanagerin und Organisationsberaterin wird sie unser Portfolio substantiell erweitern und an den sich laufend verändernden Marktgegebenheiten ausrichten“, wie Stefan Schmid die Entscheidung für die Beförderung von Ute Bühler begründet.

Der bisherige Werdegang der neuen MCSL-Geschäftsführerin

Als langjährig erfahrene Trainerin, Beraterin, Coach und Mentorin arbeitete Ute Bühler im In- und Ausland mit unterschiedlichen Firmen und Organisationskulturen. Ihre Laufbahn bei der Unicredit Bank legte den Grundstein für ihre Karriere. Sie sammelte breite operative Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Versicherungswesen sowie Microfinance und Handel. Dabei hatte sie bereits mehrere Führungspositionen inne: Sie leitete unter anderem den HR-Bereich der Division Private Banking Deutschland & Luxemburg und qualifizierte zahlreiche Experten, Spezialisten und Führungskräfte im Vertrieb. Seit 2014 arbeitet Bühler als freie Trainerin, Beraterin und Coach. Sie ist in vielen Ländern aktiv und wolle ihre Kunden stets dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sie effizient umzusetzen. Ihren Erfahrungsschatz habe sie bei internationalen Projekten in West- und Osteuropa, Asien, Afrika und in vielen arabischen Ländern aufgebaut.

Dieses Ziel gibt Bühler für ihre Arbeit aus

11Das Vertrauen, das mir die IHK Schwaben für diese verantwortungsvolle Aufgabe gegeben hat, erfüllt mich mit Stolz. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden, unserem Trainer- und Beraternetzwerk und den Freunden des Hauses werde ich mich für eine dynamische Weiterentwicklung des Unternehmens engagieren. Das gilt für Qualität und Wachstum genauso wie für die große Nähe zu den Kunden. Damit einher geht das Ziel, unser Seminar- und Beratungszentrum sowohl regional in Bayerisch-Schwaben, als auch überregional als den kompetenten Partner der Unternehmen zu positionieren", kündet Bühler an und fügt hinzu:11Ganz besonders freut mich, dass wir im Oktober unser 30- jähriges Firmenjubiläum feiern. Zu diesem Anlass erwarten die Kunden vielfältige Aktionen und Neuheiten aus unserem erstklassigen Seminar-, Beratungs- und Coachingangebot. Dabei immer im Fokus: der Mensch in der Arbeitswelt von heute und morgen."