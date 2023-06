Das erwartet die Gäste des Tages der offenen Tür beim grünen HÖRMANN

Die Firma HÖRMANN begrüßt seine Gäste zum Tag der offenen Tür am 02. Juli. Foto: HÖRMANN

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG öffnet am 02. Juli von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen in Buchloe. Die Besucher erwartet ein spannendes Rahmenprogramm.

Anlass für die Veranstaltung sind 60 Jahre am Standort Buchloe und 20 Jahre Energietechnik. Auf 120.000 Quadratmetern Betriebsgelände präsentiert das Allgäuer Unternehmen seine vielfältigen Geschäftsbereiche, zahlreiche Karrieremöglichkeiten sowie ein buntes Programm für Klein und Groß.

HÖRMANN schreibt seine Erfolgsgeschichte

Das Portfolio des Hallenbauers umfasst sämtliche Gebäude vom Agrarbau, den Reitanlagen, über den Gewerbebau und Wohnbau kombiniert mit Photovoltaik. In den vergangenen zehn Jahren hat sich bei HÖRMANN einiges getan. Das Betriebsgelände und die Produktionshallen haben sich verdoppelt. Die Mitarbeiterzahl ist auf 750 gestiegen. Die Fertigungslinien für den Holz- und Stahlbau laufen mit den neusten Maschinen. Außerdem sind weitere Geschäftsbereiche wie der Wohn- und Modulbau dazugekommen. Von innovativen Nachhaltigkeitskonzepten am Standort über unterschiedliche Photovoltaikanlagen bis hin zu einem eigenen Energiemanagementsystem mit großem Batteriespeicher trägt HÖRMANN mit ihren Gebäuden zur Energiewende bei. Dies und vieles mehr macht das Familienunternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region. HÖRMANN bietet eine Vielzahl an spannenden Berufsfeldern, Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Dieses Jubiläumsprogramm organisiert HÖRMANN für seine Gäste

Am 02. Juli ermöglicht das Unternehmen den Besuchenden, das 120.000 Quadratmetern große Gelände bei einer Schnitzeljagd auf eigene Faust zu erkunden. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise wie eine HÖRMANN-Hütte, ein E-Bike oder einen Akkuschrauber. Mit einem abwechslungsreichen Programm sorgt HÖRMANN für die Unterhaltung der ganzen Familie: Maschinenvorführungen, Karriere- und Ausbildungsberatung, musikalische Unterhaltung, Bullriding, Schiffschaukel, Hebebühnen und diverse weitere Attraktionen erstrecken sich über das gesamte Betriebsgelände in Buchloe.