Die Hörmann GmbH und Co. KG ehrt seine Mitarbeiter

Jubiläum

Bei der Jubiläumsfeier der Hörmann GmbH & Co. KG wurden dieses Jahr insgesamt 43 Mitarbeiter geehrt Quelle: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG

Auf der Jubiläumsfeier im Gasthaus Eichel ehrt die Rudolf Hörmann GmbH und Co. KG insgesamt 43 Betriebsjubiläen. Wer dabei besonders im Vordergrund stand und seine Nachfolge innerhalb des Unternehmens.

Eines der Jubiläen stand dabei im Vordergrund, denn Helmut Rüger feierte seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit. Rüger machte sich einen Namen durch das Fachwissen und Engagement im Bereich des Stallbaus du genießt aufgrund seiner Kompetenz ein hohes Ansehen bei den Landwirten. Neben Rügers Auszeichnung wurden insgesamt 13 Ehrenurkunden für zehn Jahre, 20 Urkunden für 15 Jahre, zwei Urkunden für 25 Jahre, genauso wie eine Auszeichnung für 35 Jahre verliehen.

Mehr Jubilare als sonst üblich

Jedes Jahr ehrt das Familienunternehmen seine Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebstreue. Mit der diesjährigen Ehrung wurden mehr Urkunden verteilt, als es sonst für den Betrieb üblich ist. „Dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über viele Jahre, oft bis zur Rente, im Unternehmen bleiben, spricht für sich. Diese Motivation und Loyalität bringt uns als Unternehmen weiter“, betont Rolf Hörmann, der Geschäftsführer des Familienunternehmen, stolz.

Der Aufbau einer Familien-Dynastie

Helmut Rüger, der 40 Jahre ein Teil des Familienbetriebs war, wurde Anfang dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Er hinterlässt als erfahrener und von Kunden stehts geschätzter Außendienstmitarbeiter nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern halt auch dabei, den Stallbau als Ursprungspunkt des Unternehmens voranzutreiben. In seine Fußstapfen tritt sein Sohn Martin Rüger, weshalb Rolf Hörmann während der Ehrung von der „Rüger Dynastie“ sprach. „Wir danken Helmut Rüger ganz herzlich für 40 Jahre bei HÖRMANN. Sein außerordentliches Engagement und seine Erfahrung haben nicht nur unseren Stallbau geprägt“, erklärte Rolf Hörmann in seiner Rede. „Wir wissen seinen Einsatz zu schätzen und wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute“.

Neben Helmut Rüger wurden vier weitere Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet, darunter Roland Hoppenthaler, Schmid Günter und Peter Willibald. Für eine ausgelassene Stimmung sorgten persönliche Anekdoten aus den Jahren des Berufslebens.