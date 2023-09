Firma Hörmann empfängt 23 neue Lehrlinge

Ausbildungsjahr 2023/24

Hörmann begrüßt 23 neue Lehrlinge. (Foto: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG)

Die Allgäuer Firma stellt auch in diesem Jahr wieder neue Auszubildende ein: 23 junge Menschen durften Anfang des Monats ins Berufsleben starten.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Buchloe spezialisiert sich auf den Bau von Hallen, Wohngebäuden, Stallungen und Reitanlagen. Auch als Ausbildungsbetrieb ist Hörmann hoch im Kurs: Aktuell werden 64 Nachwuchskräfte in der Firma angelernt. 23 von ihnen wurden am ersten September für ihr erstes Lehrjahr willkommen geheißen.

Neun verschiedene Berufe vertreten

Azubis bei Hörmann haben die Wahl zwischen insgesamt 15 Ausbildungsberufen. In diesem Jahr sind davon ganze neun Berufe mit von der Partie: Die 23 Neuzugänge beginnen Ausbildungen zum Zimmerer, zum technischen Systemplaner, zur Kauffachkraft für Marketingkommunikation, zum Fachinformatiker, Bauzeichner, Elektroniker, Fachlageristen, Mediengestalter sowie zur Industriekaufkraft. Mit dieser vielfältigen Auswahl will das Unternehmen möglichst vielen jungen Menschen einen sicheren Eintritt in den Berufsalltag verschaffen.

Betriebsleitung heißt Azubis willkommen

Persönlich begrüßt wurde der Betriebsnachwuchs am ersten September von Geschäftsführer Rolf Hörmann und seiner Frau Margit. „Eine gute Aus- und auch Weiterbildung ist für euch junge Menschen und auch für uns eine wichtige Basis, auf der ihr weiter aufbauen und wachsen könnt,“ betonte Hörmann. „Wir freuen uns, dass ihr uns das Vertrauen entgegenbringt und diesen nächsten Schritt eures Berufslebens mit uns gehen möchtet.“