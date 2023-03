Bayerns beste Kauffrau für Marketingkommunikation arbeitet bei Firma Hörmann

Auszeichnung

Von links: Rolf Hörmann, Carina Neukam und Björn Athmer. Foto: Firma Hörmann

Carina Neukam erhielt in der Firmenzentrale der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG eine besondere Ehrung von der IHK Schwaben. Grund waren ihre hervorragenden Leistungen im Ausbildungsberuf der Marketingkommunikation. Denn Carina Neukam hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation bei Hörmann absolviert und bei der Abschlussprüfung im Sommer 2022 96 von 100 Punkten erzielt. Das macht sie zur bayerischen Landesbesten der Sommerprüfung 2022.

IHK Schwaben gratuliert Carina Neukam

Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer Allgäu der IHK Schwaben, überreichte Carina Neukam im Rahmen der Ausbildungswoche 2023 eine Ehrenurkunde zur Anerkennung ihres erfolgreichen Ausbildungsabschlusses mit der Note 1,2. Die IHK Schwaben würdigte nicht nur Neukams herausragende Leistungen, sondern auch ihr Engagement und ihre Entschlossenheit, die sie dazu brachten, ihre Ausbildung mit Bravour zu bestehen. In der mündlichen Prüfung erreichte sie 98 von 100 Punkten. Die Berufsschule meisterte sie sogar über alle drei Lehrjahre hinweg mit der Traumnote 1,0. Dafür sprach ihr die Industrie- und Handelskammer Schwaben besondere Anerkennung aus. „Wir sind stolz darauf, dass Carina Neukam Teil der talentierten jungen Fachkräfte ist, die in der Region ausgebildet werden. Ich bin mir sicher, dass sie eine erfolgreiche Karriere in der Marketingkommunikation haben wird“, sagte Björn Athmer.

So bewertet das Ausbildungsunternehmen den Erfolg von Carina Neukam

Nach ihrem Abschluss wurde Carina Neukam in die Marketingabteilung der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG übernommen. „Carina Neukam ist eine der besten Auszubildenden, die wir jemals hatten“, sagte Geschäftsführer Rolf Hörmann und ergänzte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass sie Teil unseres Teams ist und freuen uns darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich gratuliere ihr zu ihrer hervorragenden Leistung und wünsche ihr alles Gute für ihre Zukunft in unserem Unternehmen.“

IHK stellt Begabtenförderung in Aussicht

Für ihre Top-Ausbildungsnote hat Carina Neukam von der IHK eine Begabtenförderung in Aussicht gestellt bekommen. Damit kann sie sich bei Weiterbildungen über eine finanzielle Förderung freuen. Die IHK Schwaben setzt sich, heißt es in einer Mitteilung, dafür ein, die Ausbildung junger Fachkräfte in der Region zu fördern und zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Unternehmen Zugang zu den besten Talenten haben. Das Unternehmen Hörmann, das in Familienbesitz ist, habe sich seit langem als leistungsstarker und innovativer Ausbildungsbetrieb etabliert und weise die höchste Ausbildungsquote in der Kammerregion (IHK und HWK) auf. „Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahren eine Vielzahl junger Menschen auszubilden und einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region zu sein. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist für euch junge Menschen und auch für uns von entscheidender Bedeutung. Wir übernehmen seit Jahren rund 98 Prozent unserer Lehrlinge“, resümiert Geschäftsführer Rolf Hörmann.