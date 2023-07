Ausgezeichnet: Rocketeer Magazin gewinnt European Magazine Award

Prämierung

Von links: Daniel Kempf, Janina Tetsch, Christiane Zaunitzer, Lisa Graf, Markus Ableitner und Andres Santiago. Foto: VMM

Das Rocketeer Magazin gewann den renommierten European Magazine Award in der Kategorie „Economy“. Den Preis erhielt das Magazin unter anderem für sein zeitgemäßes Magazin-Design, das den journalistischen Ansatz und die Bedarfe der Zielgruppe unterstützt. Die internationale Fachjury lobte das Konzept des Magazins, das in Verbindung mit dem Rocketeer Festival entstanden ist und mittlerweile in sechs Ausgaben erschienen ist. Weiterer Preisträger in der Kategorie „Economy“ war die WirtschaftsWoche.

Verliehen wurde der Preis im Rahmen des European Publishing Congress im Palais Niederösterreich in Wien.

„Mit dem Rocketeer Magazin finden wir eine vollkommen neue und höchst interessante Zielgruppe: Wir erreichen damit nicht nur Young-Professionals, sondern auch Entscheidungsträger:innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ erklärt Andres Santiago, Geschäftsführer bei VMM.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Magazin eine spannende Erweiterung der Marke Rocketeer entwickeln konnten. Danke an alle Mitwirkenden, die mit so viel Leidenschaft das Konzept und die Markenwerte von Rocketeer in ein Magazin übersetzt haben. Eine tolle Auszeichnung für das gesamte Team!“ sagt Daniel Kempf, Geschäftsführer pd digital.

Über das Rocketeer Magazin

Das Rocketeer Magazin erscheint seit 2020 zweimal jährlich. Im Magazin werden Trends und Innovationen kompakt aufbereitet. Das Rocketeer Magazin wird in Zusammenarbeit von pd next und VMM produziert. Das Team von VMM unterstützt die Macher:innen von Rocketeer bei der Erstellung des Contents, Graphik & Technologie sowie bei der Vermarktung. Das Kernteam des Rocketeer Magazins besteht aus Markus Ableitner (Grafik), Angelo Arabia und Lisa Graf (Redaktion), Barbara Vogt (Vermarktung), Janina Tetsch und Christiane Zaunitzer (Projektmanagement). Leitung: Matthias Schmid (Verlag), Andres Santiago (VMM), Daniel Kempf (pd digital)