Rocketeer Festival 2023 in Augsburg: Bundeskanzler Olaf Scholz lässt grüßen

Daniel Kempf, Gründer des Rocketeer Festivals, und Gastredner Richard David Precht während ihres Digital Innovation Talks. Foto: B4BSCHWABEN.de

Fünf Tage lang drehte sich mit der Zukunftswoche in Augsburg alles um Innovationen, Fortschritt und die Welt von Morgen. Sowohl ihr Höhepunkt als auch der Abschluss fand nun mit dem Rocketeer Festival 2023 im Kongress am Park statt. Ausgerichtet von der Augsburger Allgemeinen wartete die ausverkaufte Konferenz mit einem vielseitigen Rahmen- sowie Bühnenprogramm auf. Selbst Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach ließ es sich daher nicht entgehen, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten und die Eröffnungsrede zu halten. In dieser versuchte sie den Pioniergeist im Publikum zu wecken, „denn wir haben noch immer zu viele behäbige Strukturen“. Es liege an jedem Einzelnen, sich als Gesellschaft dafür aber auch gegen die „Überforderung“ durch digitale Veränderungen zu stemmen.

Rocketeer Festival 2023 Previous Next Das Rocketeer Festival war der krönende Abschluss der Augsburger Zukunftswoche. Dabei begleiteten namhafte Speaker das Event rund um die Themen Digitalisierung und Zukunftstrends. Fotos: B4BSCHWABEN.de

Glaubt nur Googles „Kreativ-Papst“ an eine „bessere Zukunft“?

Auf Gerlach folgte einer, der genau diese „Überforderung“ mit seinem Vortrag aufgriff. Als einstiger Chief Innovation Evangelist bei Tech-Riese Google und als Innovationsguru bekannt, betrat Frederik G. Pferdt das Spotlight. Dort angekommen forderte alle Gäste im Saal auf, sich zu erheben, sofern sie an eine „bessere Zukunft“ glauben. Es sorgte bei ihm nicht für Verwunderung, dass die Anzahl derjenigen überschaubar ausfiel. Für uns sei es nämlich Teil des Urinstinkts, dem Unbekannten zu misstrauen. Doch dass ebenso in jedem ein Optimist steckt, bewies er mit seinem Auftritt. Denn 30 Minuten und eine gemeinsame Meditation später wiederholte er seinen anfänglichen Aufruf – und blickte in eine stehende Masse.

Dr. Frederik Pferdt war der erste Chief Innovation Evangelist im Hause Google. Foto: B4BSCHWABEN.de

Louisa Dellert und „die Welt voller Widersprüche“

Louisa Dellert setzt sich als Influencerin für mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ein. Foto: B4BSCHWABEN.de

Richard David Precht prophezeit „ein neues Zeitalter“

Bürotätigkeit, das empfinde Richard David Precht für sich persönlich nicht als „artgerechte Haltung“. Er sei stattdessen für das Arbeiten von zuhause aus „wie geschaffen“. Home-Office betrachte der Philosoph und Autor als so etwas wie das Sinnbild eines Generationenwechsels, ausgelöst durch die Gen Z. Dieser werde durch Künstliche Intelligenz noch viel weiter greifen als zunächst vermutet. Konkret sagte er dem Publikum gar „ein neues Zeitalter“ und die damit verbundene Abschaffung „geistiger Routinearbeit“ voraus. Er zog dafür die Parallele zur Industrialisierung, als knochenharte Arbeit zunehmend überflüssig wurde – nur dass es jetzt eben den „langweiligen“ Berufen an den Kragen gehe. Dadurch sehe er die von New Work zelebrierte Sinnfrage eines Arbeitswilligen stärker ins Zentrum der Bedeutung rücken.

Philosoph Richard David Precht prophezeit der Welt einen anstehenden Epochenwechsel. Foto: B4BSCHWABEN.de

Dass AI-Programme nicht nur die Arbeitswelt verändern, demonstrierte der Autor Sascha Lobo mit einer Grußbotschaft von Olaf Scholz. „Heute möchte ich euch mitteilen, dass das Rocketeer mein absolutes Lieblingsfestival ist“, bekam das Publikum in unverkennbarer Stimme zu hören. Doch obwohl es sich wenig überraschend dabei um einen Deep-Fake handelte, war die Ähnlichkeit zum echten Bundeskanzler erschreckend. Es handelt sich dabei nur um ein Beispiel von vielen, wie KI die Realität verzerren kann. Trotz der damit verbundenen Gefahren bewahre der Digital-Experte aber den Optimismus. Er habe die Hoffnung, dass sich insbesondere unter jungen Menschen ein „Gespür“ für Echtheit entwickle. Mit Blick auf China sehe Lobo zudem jedoch einen drastischen Normwandel auf unsere Gesellschaft zukommen. Eine Millionen Menschen sollen dort bereits beweisen, dass auch die Liebeswelt bald Kopf stehen könnte – denn sie sind sogar mit einer KI zusammen. Laut ihm könne dies „in drei Jahren“ auch bei uns „völlig normal“ sein.

Sascha Lobo, Autor und Digital-Experte, bleibt Optimist beim Thema KI. Foto: B4BSCHWABEN.de

Jeremy Fragrance „kämpft“ gegen Justin Bieber

Wie Social-Media-Star Jeremy Fragrance das Bühnenprogramm zum Abschluss brachte, ist nur schwer in Worte zu fassen. Neben markanten Sprüchen, Vulgarität, Lebensweisheiten und Liegestützen machte der virale Parfüm-Influencer auch Eingeständnisse. Obwohl er sich regelmäßig als die „Number One“ bezeichnet, befinde er sich nämlich im ständigen Wettbewerb. Denn um Klicks, Likes und Follower konkurriere er mit all den anderen Millionen von Content-Produzenten. Als Beispiel nannte er dafür die US-Musikgröße Justin Bieber, mit welcher er nach eigener Sichtweise ebenfalls um Aufmerksamkeit „kämpft“. Trotz der bereits vorhandenen Dichte ermutigte er dennoch alle im Saal ein „Mini-Star“ wie er zu werden. Ebenso sollen sich auch Unternehmen öfter trauen, die Reichweite eines „Edgy Characters“ wie seine für sich zu nutzen.