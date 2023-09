Ist es klug, in einem mittelständigen Unternehmen den IT Service Desk outzusourcen?

Dr. Andreas Herch, Netz16

Dr. Andreas Herch, B4B-Beraterpool-Experte für IT-Digitalisierung. Foto: Netz16

Viele Unternehmen haben einen eigenen IT Service Desk. Unter bestimmten Gesichtspunkten kann es sinnvoll sein, diesen outzusorcen. Dr. Andreas Herch weiß, welche diese sind.

„Einige unserer Marktbegleiter haben inzwischen ihren IT Service Desk ausgelagert. Wir sind uns nicht sicher, ob diese Option auch für unser Unternehmen sinnhaft ist. Wann lohnt sich ein Outsourcing und wann sollten wir den IT Service Desk lieber in unserem Hause behalten?“

Dr. Andreas Herch, unser Experte für Digitalisierung, antwortet:

Die ständig wachsenden Anforderungen an einen modernen IT-Betrieb machen auch vor mittelständischen Unternehmen nicht halt. Insbesondere der technologische Wandel und die digitale Transformation stellen IT-Abteilungen vor enorme Herausforderungen. Dazu kommt natürlich noch der latente Fachkräftemangel, der einen qualifizierten internen User Help Desk immer komplizierter zu machen scheint.

Abhilfe kann die Auslagerung dieses Dienstes schaffen. IT-Outsourcing ermöglicht Unternehmen in der Regel eine Kostenreduzierung, eine bessere Konzentration auf Kernkompetenzen, den Zugang zu Fachwissen und Innovation, Skalierbarkeit, Risikominderung und eine Verbesserung der Servicequalität. Dies trägt zur Effizienzsteigerung und Wettbewerbsfähigkeit bei.

Kostenersparnis

Durch das Outsourcing von IT-Dienstleistungen können Unternehmen erhebliche Kosten einsparen. Externe Dienstleister können effizientere Betriebsmodelle nutzen und Ressourcen besser skalieren, was zu Kostenvorteilen führt.

Fokussierung auf Kernkompetenzen

Indem die IT-Aufgaben an externe Experten ausgelagert werden, können sich Unternehmen besser auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und Ressourcen auf strategisch wichtigere Aspekte ihres Geschäfts lenken.

Zugang zu Fachwissen und Innovation

IT-Dienstleister verfügen über spezialisiertes Fachwissen und können Unternehmen dabei unterstützen, die neuesten Technologien und Trends zu nutzen. Sie bringen eine breite Erfahrung mit verschiedenen Projekten und Branchen mit und können maßgeschneiderte Lösungen bieten.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Durch Outsourcing können Unternehmen ihre IT-Ressourcen flexibel anpassen, je nach Bedarf und Wachstumsphasen. Externe Dienstleister bieten die Möglichkeit, schnell zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen oder sie bei Bedarf zu reduzieren.

Risikominderung

IT-Outsourcing kann Risiken für Unternehmen mindern, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Externe Dienstleister sind oft besser in der Lage, Sicherheitsmaßnahmen und -standards umzusetzen und die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Verbesserung der Servicequalität

Durch das Outsourcing von IT-Dienstleistungen können Unternehmen von einem höheren Serviceniveau profitieren. Externe Dienstleister sind auf ihre Kompetenz und den Kundenservice spezialisiert, was zu verbesserten Service-Level-Vereinbarungen und schnelleren Reaktionszeiten führt.

