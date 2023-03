Datenschutz: Wie entsorgt man alte Festplatten korrekt?

Christian Popp, Netz16

„Beim Entsorgen alter Festplatten: Gilt da noch die Regel, dass drei Löcher mit der Schlagbohrmaschine ausreichen, um das nachträgliche Auslesen der Daten zu vermeiden?“

Unser Experte für Digitalisierung, Christian Popp von Netz16, antwortet:

Es ist empfehlenswert, alte Festplatten sorgfältig zu entsorgen, um sicherzustellen, dass die darauf gespeicherten Daten nicht von Unbefugten ausgelesen werden können. Eine Möglichkeit, die Daten auf einer Festplatte unzugänglich zu machen, besteht darin, sie zu löschen oder zu überschreiben. Dies kann mithilfe von speziellen Software-Tools erfolgen, die dafür entwickelt wurden, Daten sicher und dauerhaft zu löschen. Bei der Rückgabe von Leasing Geräten oder Weiterverkauf ist dies eine notwendige Maßnahme.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Festplatte mechanisch zu zerstören. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dies erreicht werden kann, zum Beispiel durch das Einschlagen von Löchern in die Platine mit einer Schlagbohrmaschine oder durch das Zerbrechen der Platine mit einem Hammer. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Methoden nicht immer zuverlässig sind und, dass es möglicherweise immer noch Experten gibt, die in der Lage sind, Daten von beschädigten Festplatten auszulesen

Es gibt auch Dienstleister, die sich auf die sichere Entsorgung von Festplatten spezialisiert haben. In der Regel werden die Platten in kleine Teile geschreddert, so dass die Daten vollständig und dauerhaft gelöscht werden. Der Dienstleister sollte Ihnen aber eine zertifizierte Datenlöschung und Zerstörung garantieren und entsprechende Dokumente über die Vernichtung überreichen.

