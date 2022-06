„Ökoprofit“ startet in Augsburg in die nächste Runde

Im Herbst 2022 startet „Ökoprofit“, das Kooperationsprojekt der Stadt Augsburg, dem Landkreis Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg, in eine neue Einsteigerrunde. Das „ÖKOlogische PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik“, richtet sich an alle Unternehmen, die auf der Suche nach einem professionellen Instrument sind, um Kosten zu reduzieren und damit ihren Betrieb wirtschaftlich zu stärken. Damit kann zudem ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

So läuft das Programm „Ökoprofit“ ab

In Workshops und betriebsspezifischen Beratungen können Unternehmer zusammen mit Experten Maßnahmen zu Ressourceneinsparungen in ihrem Betrieb erarbeiten. Das Projekt dauert ein Jahr. So kann Rechtssicherheit gegenüber den Umweltanforderungen an Unternehmen erlangt werden, heißt es in einer Mitteilung. Zudem stehen die teilnehmenden Unternehmer im engen Kontakt zu lokalen Behörden und haben die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, heißt es weiter.

Diese regionalen Mittelständler haben bereits bei „Ökoprofit“ teilgenommen

Mit dem Ziel, sich verstärkt für Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren, haben die Unternehmen GO-Event! – Eventagentur & Livekommunikation GmbH, H-Tec Systems GmbH, Kloster Holzen Hotel GmbH, Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge GmbH und die Stadtsparkasse Augsburg aus dem Wirtschaftsraum Augsburg an „Ökoprofit“ teilgenommen. Unter fachlicher Begleitung haben sie Umweltmaßnahmen für ihren Betrieb erarbeitet und konnten sich nach einer Kommissionsprüfung im Frühjahr erfolgreich für „Ökoprofit“ zertifizieren.