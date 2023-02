Führungswechsel bei Möbel Mayer aus Kempten: Die neue Chefin kommt von extern

Personalie

Vorgänger und Nachfolgerin unter sich: Rüdiger Mayer übergibt den Staffelstab an Daniela Rothländer. Foto: Dominik Berchthold

Zehn Jahre lange arbeitete Daniela Rothländer, bei Boconcept in Köln, einem Hersteller von Möbeln im skandinavischen Design. Zu dieser Zeit war Rothländer aber schon bereit, beruflich die nächste Stufe in der Karriereleiter zu erklimmen. Genau im richtigen Moment kam dann das Angebot aus dem Allgäu für die Stelle als Vorbereitung auf die Geschäftsführung. Über fünf Jahre lernte sie anschließend Möbel Mayer kennen. Die Großstädterin, erinnert sich an Sorgen in die Provinz ziehen zu müssen: „Köln ist zwar nach wie vor meine Heimat, das Allgäu aber mittlerweile mein Zuhause.“

Deswegen vertraut Rüdiger Mayer seiner Nachfolgerin

Die Entscheidung für das Familienunternehmen sei Rothläner dennoch nicht schwergefallen: „Das Angebot war einfach, ehrlich gesagt, zu gut, um nein zu sagen! Es entsprach genau der beruflichen Veränderung, die ich mir so sehr gewünscht habe. Der Umzug ins Allgäu war letztlich auch nicht so dramatisch, wie im ersten Augenblick befürchtet.“ Der Übergabeprozess des 1958 gegründeten Möbelhauses in Familienbesitz wurde von Inhaber Rüdiger Mayer sauber geplant und über mehrere Jahre konsequent umgesetzt. „Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl bei Daniela! Die Chemie zwischen uns stimmte ab dem ersten Moment und sie geht mit großer Leidenschaft, Schwung und der richtigen Einstellung an die Arbeit. So kann ich das Unternehmen leichter übergeben und mit Freude loslassen“, lobt Rüdiger Mayer seine Nachfolgerin.

So feierlich wurde die Nachfolge eingeleitet

Unter dem Motto „Veränderung ist das einzig Beständige!“ fand die Übergabe der Geschäftsleitung von Rüdiger Mayer an Daniela Rothländer statt. Rund 50 geladene Gäste waren dabei vor Ort. Darunter zahlreiche Hoteliers, langjährige Stammkunden sowie verantwortliche Mitarbeiter der R&S Mayer Hotel und Objekt GmbH. Sie alle kamen zu Möbel Mayer nach Kempten-Hirschdorf um den Allgäuer Autor und Kabarettisten Max Adolf zu erleben. Dieser moderierte durch den Abend und präsentierte einen Teil seines Allgäu-Kabarett-Programms. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von dem Jazz Duo Andreas Kopeinig und Tiny Schmauch. Für Essen sorgte Thomas Petrich mit seinem Team des Landgasthofes Hubertus, Apfeltrang. Dazu servierte Isa Fasbender von Jaques`Wein-Depot aus Kempten ihre alkoholischen Getränke.

