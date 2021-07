Augsburger Weltbild verkauft Filialen an Thalia

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Zuge seiner Digitalstrategie forciert Weltbild das Onlinegeschäft weiter und verkauft zum 1. August sowie zum 1. Oktober 2021 insgesamt zehn Filialen an den Buchhändler Thalia. Dazu gehören die Standorte Ahaus, der als einziger Standort bereits zum 1. August 2021 verkauft wird, Chemnitz, Garmisch-Partenkirchen, Halberstadt, Leipzig, Nordhausen, Nürnberg, Potsdam, Suhl und Warendorf. Die übernommenen Filialen verfügen über jeweils rund 150 bis 200 Quadratmeter Verkaufsfläche und befinden sich in Innenstadtlagen oder Einkaufszentren.

So erklärt der Weltbild-CEO den Verkauf

Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group: „Die Corona-Pandemie hat die Verschiebung zum Onlinehandel beschleunigt. Ausgehend von den großen Megatrends und den Kundenwünschen richten wir unser Angebot und unseren Vertrieb aus. Wir bauen Social Commerce als Vertriebskanal zum Beispiel mit Live Shopping aus und investieren in neue digitale Angebote wie die Home Academy und Streaming-Angebote.“ Auch wenn der Filialanteil am Gesamtumsatz zurückgeht, bleiben die Filialen ein integraler Bestandteil der Multikanal-Strategie von Weltbild. Ihre Rolle ändert sich aber. Sailer: „Sie werden künftig stärker den Charakter eines ‚Showrooms‘ für die Marke haben.“

Das sagt der Thalia-Geschäftsführer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer Vertrieb und Thalia Retail Concepts bei Thalia: „Ich freue mich sehr, dass die zehn Weltbild-Standorte unter das Dach von Thalia wechseln, denn der stationäre Buchhandel ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer Omni-Channel-Strategie. Zugleich ist es eine gute Nachricht für die betroffenen Standorte. Durch unsere Initiative bleiben wichtige und zugängliche Orte für das Lesen erhalten.“ Für die Menschen immer und überall erreichbar zu sein, sei der Schlüssel für Kundenzufriedenheit und -bindung. Thalia als im Buchhandel führendes Unternehmen investiere aus diesem Grund in sein Buchhandelsnetzwerk und zugleich in digitale Angebote.

So geht es mit den Mitarbeitern weiter

Gemeinsam hatten die Vertragspartner die Buchhandlungen ausgewählt, die am besten zum Thalia Portfolio passen, verkünden die Unternehmen im Juli. Thalia gewinnt durch den Zukauf sieben neue Buchhandlungen in Städten hinzu, in denen das Unternehmen bisher noch nicht vertreten ist. In Chemnitz, Leipzig und Nürnberg ergänzen die hinzugekommenen Läden zukünftig das bestehende Flächen-Angebot. Die vom Verkauf betroffenen Mitarbeiter seien vorab über die Veränderung informiert worden. Sie werden laut einer Pressemeldung vom neuen Eigentümer im Rahmen eines Betriebsübergangs übernommen. Über den Kaufpreis und die weiteren Modalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das bayerisch-schwäbische Unternehmen Weltbild launcht seit Juni ein Kosmetikangebot. Was sich die Unternehmen von dieser Zusammenarbeit versprechen.