Wie finde ich den perfekten neuen Standort für mein Unternehmen?

„Kann ich einen Makler mit der Suche nach dem passenden Standort für mein Unternehmen beauftragen?“

Peter Kragler von Kragler Immobilien, Experte für Immobilienfragen, antwortet:

Bei der Wahl des richtigen Standortes für Ihr Unternehmen spielen verschiedenste Faktoren eine entscheidende Rolle. Diese lassen sich jedoch teilweise nur von Profis professionell und korrekt beurteilen. Aus diesem Grund gibt es den sogenannten „Gesuchsauftrag“ – die Beauftragung eines Maklers zur Suche des passenden Standorts für ein Unternehmen.

Der wohl wichtigste Faktor: Lage

Eines der entscheidendsten Kriterien bei der Standortsuche ist die Lage. Diese lässt sich nicht pauschal als gut oder schlecht beurteilen. Die Branche des Unternehmens spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung. Außerdem sollten gemeinsam mit dem Makler Suchkriterien besprochen werden. Diese umfassen sowohl sogenannte „Knock-Out-Kriterien“, die den Standort für das Unternehmen ausschließen, aber auch Kriterien die wünschenswert oder sogar verpflichtend sind.

Entscheidend für den Erfolg des Unternehmens an dem neu gewählten Standort sind vor allem Faktoren wie Kosten, Kundenpotenzial und -nähe, Konkurrenz, die Anwesenheit von Geschäften mit ergänzendem Angebot oder Komplementärprodukten sowie die Existenz potenzieller Partner.

Welche anderen Standortfaktoren sind entscheidend?

Viele Makler beurteilen Standorte nach harten und weichen Standortfaktoren. Harte Standortfaktoren sind quantifizierbar und können gemessen werden. Diese sind meist in finanziellen Aspekten beurteilbar: Miet- / Kaufpreis, Subventionen, Lohnkosten, Steuern, Arbeitskräftepotential, etc. Die weichen Standortfaktoren hingegen sind nicht anhand eines Wertes messbar. Hierzu zählen beispielsweise Faktoren wie Attraktivität und Image des Standorts sowie die Anbindung an den Nahverkehr.

Diese Faktoren sollen einen ersten Einblick in die Beurteilung des Standorts geben. Jedoch sollte bei der Standortwahl ein Profi mit zu Rate gezogen werden, um den idealen Standort zu finden. Die Wahl eines falschen Standorts bedeutet aufgrund der langfristigen Bindung nicht nur bürokratischen Aufwand wie Ummeldungen, sondern kann auch die Existenz des Unternehmens in Gefahr bringen.

Bei der Durchführung des Suchauftrages wird der Immobilienmakler im Interesse des Kunden tätig. Das bedeutet auch, dass er dem Kunden objektiv Immobilien empfiehlt, die für den Kunden eine gute Option darstellen. Diese Immobilien können auch aus dem Portfolio anderer Anbieter stammen. In diesem Fall bietet der Makler sie dem Auftraggeber in Kooperation mit anderen Anbietern an.

Sie haben Rückfragen an Immobilienexperte Peter Kragler? Dann nehmen Sie jetzt direkt Kontakt auf.