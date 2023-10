„Wir haben uns komplett neu erfunden.“: Harder Logistics feiert 20. Firmengeburtstag

Jubiläum

Das Team von Harder Logistics wickelt jährlich etwa 40 Großprojekte neben dem Tagesgeschäft ab. Foto: Harder Logistics

Am 1. Oktober 2003 hatte der geschäftsführende Gesellschafter Marcello Danieli das Transportunternehmen Harder mit elf Mitarbeitern und drei Lkw übernommen. Zurückblickend sagt er: „Aus dieser Zeit geblieben ist nur der Firmenname. Ansonsten haben wir uns komplett neu erfunden.“ Heute blickt der Unternehmenslenker auf ein Team von 100 Mitarbeitern, einen umfassenden Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen, Büro- und Lagerflächen auf 25.000 Quadratmetern, ein hochmodernes Containerlager sowie eine Unternehmensbeteiligung an dem Betriebsverlagerer Industrial Moving im bulgarischen Plovdiv. Dies sei das Ergebnis eines komplett neu ausgerichteten Portfolios.

So sieht das Tagesgeschäft von Harder Logistics heute aus

„Im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen international namhafte Industrie- und Handelsunternehmen, für die wir Betriebsverlagerungen, Industriemontagen sowie Objektumzüge durchführen. Etwa 40 Großprojekte werden wir voraussichtlich allein in diesem Jahr neben dem Tagesgeschäft abwickeln“, umreißt Danieli. Hinzu kommen weitere Tätigkeiten wie Lagerung, Archivierung und der Rückbau von Immobilien in den Ursprungszustand. Sein Ansatz sei es, alle Dienstleistungen rund um die Projekte aus einer Hand bereitzustellen. Es kommen kontinuierlich neue Geschäftsbereich hinzu. „Aktuell erweitern wir unser Spektrum um die Baugruppen-Vormontage, damit sich die Hersteller noch stärker auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren können“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter.

Auf diese Meilensteine ist Harder Logistics besonders stolz

Ein besonderes Augenmerk von Harder Logistics liege auf der Nachhaltigkeit. Dieses Zukunftsthema berücksichtige das Unternehmen in einer eigens entwickelten Klimastrategie - für den Danieli ein Meilenstein. Diese umfasst die Evaluierung des CO2-Ausstoßes des Unternehmens, die Mitgliedschaft in verschiedenen ausgewählten Initiativen sowie Investitionen in Klimaschutzprojekte und das Streben nach Klimapositivität. Zu den weiteren Meilensteinen zählt die Investition in eine vollautomatisierte Containerlagerhalle mit 250 Stellplätzen im Jahr 2022. Das Alleinstellungsmerkmal ist die Containerverfügbarkeit rund um die Uhr. „Nutzer können den Ein -und Auslagerprozess digital selbst auslösen und sind damit unabhängig von Öffnungszeiten oder personellen Kapazitäten“, bestätigt Johannes Danieli, Projektleiter bei HARDER logistics. Die Halle sei bereits zu 75 Prozent ausgelastet.

Das plant Harder Logistics für die Zukunft

Auf dem Gelände neben der Containerlagerhalle will Marcello Danieli gemeinsam mit seinem Sohn Johannes die Weichen für die Zukunft stellen. Dort sollen in den kommenden Jahren eine Logistikhalle und ein Bürogebäude entstehen, so dass alle Aktivitäten von einem Standort aus zentral gesteuert werden. Dabei werden eine Reihe von baulichen Maßnahmen implementiert und eine großflächige Fotovoltaikanlage installiert, um unabhängig von Energieanbietern zu werden. Für das Unternehmen plant Danieli eine weitere Internationalisierung in den Hauptgeschäftsbereichen.