Logistischer Großauftrag: Harder Logistics feiert Projektabschluss nach neun Monaten

Logistik

Mit der Kombination aus Montageplattform und 200-t-Kran gelang das Einbringen schwerer und sperriger Anlagenteile professionell über die Fassade. Foto: Harder Logistics

Der Betriebsverlagerer Harder Logistics aus Neu-Ulm hat innerhalb von neun Monaten einen Großauftrag für die Firma Rügen Fisch aus Sassnitz erfolgreich abgeschlossen. Das zwei Phasen umfassende Projekt beinhaltete Entkernung und Rückbau einer Produktionshalle sowie die Verlagerung von zwölf Produktions- und Verpackungslinien bei laufendem Betrieb. Das Harder-Team bestand in Spitzenzeiten aus bis zu zwölf Mitarbeitern. Der Anlass für die Beauftragung von Harder Logistics war, dass die Produktionsstandorte des in Lübeck ansässigen Fischkonservenproduzenten Hawesta und von Rügen Fisch in Sassnitz zusammengeführt wurden.

Deshalb wurde Harder Logistics zum Projektpartner

Die Entscheidung zugunsten von Harder logistics traf Rügen Fisch, da der Industrielogistiker die Kombination der gewünschten Dienstleistungen mit eigenem Personal sowie Equipment anbieten konnte. „Das Konzept mit Rückbau und Betriebsverlagerung aus einer Hand hat uns überzeugt“, berichtet Ralf Link. Der Geschäftsführer des Projekt- und Planungsbüros PKV - J. Müller aus Ratingen zeichnete ganzheitlich für die Planung und Durchführung des Projekts inklusive der baulichen Maßnahmen verantwortlich. Über die Ziele sagt er: „Die Standorte wurden zusammenlegen, um die Auslastung des Werks zu optimieren. Die Umbaumaßnahmen zahlten darauf ein, den Materialfluss im organisch gewachsen Werk zu begradigen.“

So verlief der Projektstart für Harder Logistics

Die Harder Logistics betreffenden Anteile starteten Ende 2022 mit dem Rückbau und der Entkernung des Gebäudeteils in Sassnitz, in dem einer der zwei Produktionsbereiche angesiedelt war, und der in eine Verpackungshalle umgewidmet werden sollte. „Im Rahmen dieser Maßnahmen haben wir drei Produktionslinien ausgelagert und alle Medien zurückgebaut. Die Abbrucharbeiten beinhalteten das Entfernen von Stahlbetonwänden und die Demontage von Decken. Insgesamt haben wir 60 Container Schrott nach Wertstoffen getrennt entsorgt“, gibt Johannes Danieli, Projektleiter bei Harder Logistics, einen Einblick.

Wie Harder Logistics die Verpackungshalle verlagerte

Nach der Fertigstellung der Verpackungshalle in Sassnitz, verlagerte Harder Logistics bei laufender Produktion über einen Zeitraum von sechs Monaten die dazugehörigen Verpackungslinien. Sechs der Anlagen demontierte das Harder-Team am Hawesta-Standort in Lübeck und stellte diese in Zusammenarbeit mit den Herstellermonteuren in Sassnitz wieder betriebsbereit zur Verfügung. Zusätzlich wurden vier Verpackungslinien innerhalb des Rügener Werks verlagert. „Über sechs Monate fanden in Abstimmung mit der Produktion getaktet etwa 25 Hightech-Transporte zwischen den beiden Ostseestädten statt. Dabei kam unser eigener Fuhrpark, unsere Montageplattform sowie ein beauftragter 200-Tonnen-Kran zum Einsatz“, fasst Danieli zusammen. Mit der Kombination aus Kran und Montageplattform wurden die Anlagen teilweise über den unbefestigten Hof hinweggehoben und in die oberen Stockwerke transportiert.

Erfolgreicher Projektabschluss war ein Wettlauf gegen die Zeit

Im letzten Projektschritt verlagerte Harder Logistics eine Salatproduktionslinie von Lübeck nach Sassnitz und brachte eine zwischengelagerte weitere Produktionslinie in das nun Materialfluss optimierte Werk ein. Projektplaner für Rügen Fisch Ralf Link hebt als Leistung besonders hervor: „Der Zeitraum von etwa zwei Wochen für das Ausräumen, Entkernen und Rückbau der zukünftigen Verpackungshalle war eng bemessen. Vom Gelingen dieses Bausteins hing der Erfolg der folgenden Projektphasen ab. Mit der zügigen und qualitativ hochwertigen Ausführung hat Harder Logistics maßgeblich zu dem Erfolg des Gesamtprojekts beigetragen.“