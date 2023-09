Wilken Software Group setzt Spatenstich für neuen Standort in Greven

Standortausweitung

Der erste Spatenstich ist bei der Wilken Group gesetzt. Foto: Wilken Software Group

Die Wilken Software Group baut in Greven einen neuen Standort. Dieser Neubau bietet Platz für weiteres Wachstum. Was geplant ist.

Mit dem Spatenstich baut die Wilken Software Group den Standort Greven zum zweiten Hauptsitz des Unternehmens aus. Der Neubau, der direkt am Flughafen Münster/Osnabrück gelegen ist, verfügt über viel mehr als nur über ausreichend Platz für das weitere Wachstum. Neben der Business-Unit Utility Industries NTS.suite, die bisher schon in Greven beheimatet war, werden dort perspektivisch auch alle anderen Produktlinien der Wilken Software Group vertreten sein.

„In den nächsten zwei Jahren soll die Mitarbeiterzahl in Greven von 140 auf 200 wachsen. Der Neubau soll zudem zur zentralen Anlaufstelle für unsere Kunden im Norden und Westen Deutschlands werden“, steckt Wilken-CEO Dominik Schwärzel die Ziele ab. Schon 2024 sollen die beiden zweigeschossigen Gebäudeflügel mit einer Fläche von insgesamt rund 3.600 Quadratmetern bezugsfertig sein. Ende des Jahres will Wilken dann die Eröffnung mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern feiern.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Klimaschutz und Nachhaltigkeit standen im Fokus der Neubauplanung auf dem insgesamt 6.152 Quadratmeter großen Grundstück. So entstehen die beiden in V-Form angelegten Flügel aus modular vorgefertigten Holzbau-Elementen. Die Dächer werden begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die eine Spitzenleistung von 150 kW/Peak liefert. Der so erzeugte Strom wird nicht nur einen Großteil des Verbrauchs im Gebäude decken, sondern auch die Wärmepumpen für die Heizung sowie die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und E-Bikes auf dem Firmenparkplatz speisen. Das gesamte Gebäude wird zudem nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert.

Optimale Lage mit vielen Anschlussmöglichkeiten

Im Verbindungsteil im Erdgeschoss der beiden Flügel ist neben dem Empfang ein Conference-Center mit einem integrierten Café angesiedelt, das auch von externen Firmen als Event-Location angemietet werden kann. Im zweiten Geschoss verbindet ein geschlossener Übergang die beiden Gebäudeteile. „Alle Arbeitsplätze werden nach den Anforderungen an die New-Work-Kultur gestaltet. Das heißt, wir werden große offene Räume haben, die flexibel eingeteilt werden können und vielfach Raum für Begegnungen und Kommunikation bieten“, beschreibt Standort-Chef Jan Gesing das Konzept. „Die Lage am Flughafen und die damit verbundenen idealen Verkehrsanbindungen inklusive des Öffentlichen Nahverkehrs sorgen für eine gute Erreichbarkeit sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch unsere Kunden“, schildert Gesing weiter. Das Unternehmen ist schon seit 1977 am Standort Greven vertreten, damals noch als Neutrasoft GmbH, die 2008 von der Wilken Software Group übernommen wurde.