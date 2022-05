Ulmer Unternehmen Wieland übernimmt Totall Metal Recycling

Totall Metal Recycling wurde 1993 gegründet, verarbeitet eine große Bandbreite an Metallschrotten und anderen Wertstoffen, und ergänzt die nordamerikanischen Aktivitäten von Wieland, da es in unmittelbarer Nähe zur Wieland-Gießerei in East Alton, Illinois, sowie zum künftigen Recyclingzentrum in Shelbyville, Kentucky, liegt.

Der CEO von Wieland ist erfreut über die Übernahme

"Durch die Integration des erfahrenen Teams und des Partnernetzwerks von Totall Metal Recycling erweitern wir unsere Recyclingfähigkeiten und beschleunigen die Umsetzung unserer Nachhaltigkeits- und Recyclingstrategie, insbesondere im Hinblick auf technische Expertise im Bereich der Materialverarbeitung. Ich freue mich, dass uns das Führungsteam in bisheriger Besetzung erhalten bleibt und die erfolgreiche Entwicklung von Totall Metal Recycling und Wielands Recycling-Pläne weiter vorantreibt. Darüber hinaus unterstreicht diese Akquisition einmal mehr das Bestreben von Wieland, in Nordamerika weiter zu investieren und zu wachsen", sagte Erwin Mayr, Wieland CEO.

Das Portfolio von Totall Metal Recycling

Totall Metal Recycling betreut Industriekunden in ganz Nordamerika und verarbeitet derzeit rund 100.000 Tonnen Schrott pro Jahr. Dazu zählen Kupferschrott, Elektronikschrott, Blei, Zinn, Zink, Aluminium, Nickel, Kobalt, Titan sowie weitere Rest- und Wertstoffe. Das Unternehmen wird das kürzlich angekündigte neue Recyclingzentrum in Shelbyville, Kentucky, welches 2023 in Betrieb gehen wird, ergänzen.

Wieland will seinen Fokus auf Nachhaltigkeit legen

Mit diesem Vorhaben möchte Wieland einen großen Schritt in Richtung verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung und Recycling machen. Wieland unterstreicht damit laut einer Mitteilung sein Engagement für Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität. Bereits im März 2021 verpflichtete sich Wieland zur Science Based Targets Initiative (SBTi) und definierte ehrgeizige mittelfristige Klimaziele, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Netto-Null-Emissionen werden bis spätestens 2045 erreicht sein.