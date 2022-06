Ulmer Unternehmen Wieland expandiert in Mexiko

Um der steigenden Kundennachfrage in der Region gerecht zu werden, wird das Serviceangebot des neuen Standorts in Juárez zunächst das Schneiden und Lagern von Buntmetallen und Aluminium umfassen.

Aufnahme der Produktion ab Juni 2022

Ziel ist es, das Wachstum in der Region weiter voranzutreiben. Die Produktion in der rund 8.500 Quadratmeter großen Anlage wird im Juni 2022 aufgenommen.

Die Vorteile des Standorts Juárez

Juárez liegt in der Nähe der Hauptverkehrsader, die die Vereinigten Staaten und Mexiko miteinander verbindet, und bietet daher Expansionsmöglichkeiten, die über die derzeitigen Fähigkeiten des Standorts Querétaro in Zentralmexiko hinausgehen. Der Standort ermöglicht grenzüberschreitende Verkäufe und verkürzt die Durchlaufzeit von Aufträgen – und das alles bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität.

Die Freude bei Wieland ist groß

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in Mexiko auf Juárez auszuweiten und das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen. Diese Expansion ergänzt unsere bestehende Niederlassung in Querétaro und erweitert die geografische Reichweite von Wieland in ganz Nordamerika mit unserem umfangreichen Produktportfolio", unterstreicht Greg Keown, Präsident von Wieland Metal Services.

Die Zukunftsaussichten des Unternehmens

Da der neue Standort Platz für Erweiterungen bietet, besteht für weitere Geschäftsfelder der Wieland Gruppe die Möglichkeit, dort ebenfalls in Zukunft die Produktion aufzunehmen. Langfristiges Ziel für den Betrieb in Juárez ist es, Wielands Marktführerschaft im Bereich Qualität und Legierungsangebot weiter auszubauen und dabei auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden einzugehen. Neben der Erweiterung des Vertriebs- und Servicenetzes werden an diesem Standort vierzehn neue Karrieremöglichkeiten entstehen.