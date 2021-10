Ulmer Iveco liefert den 50.000. produzierten Crossway Bus

Im Rahmen einer Übergabefeier im Werk in Vysoké Mýto in der Tschechischen Republik übergaben Sasha Kaehne, Heavy Business Line Manager bei Iveco Bus und Karel Zamastil, Produktionsdirektor des Werks Vysoké Mýto, die Schlüssel des 50.000. Crossway an die Vertreter von ÖBB Postbus, Peter Schmolmüller, Regional Management North, Linz, und Andreas Bittermann, Regional Management North, Linz.

Der 50.000. Crossway, der an ÖBB Postbus ausgeliefert wurde, ist Teil des 2016 unterzeichneten Vertrags über die Lieferung von über 200 Crossway und Crossway Le. Er wird in Linz in Österreich in Betrieb genommen, womit die laufende Flotte von ÖBB Postbus auf fast 1.300 ausgelieferte Einheiten anwächst, was die größte Iveco Bus Fahrzeugflotte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und eine der größten in Europa darstellt.

Die von ÖBB Postbus ausgewählte Crossway-Low-Entry-Line-Version besitzt 45 Fahrgastsitzplätze, denen unter anderem USB-Ladeanschlüsse an jedem Sitz, eine Klimaanlage und ein interner TFT-Bildschirm für eine komfortable Reise zur Verfügung stehen. Er ist 12 Meter lang und mit einem 265 kW (360 PS) starken Cursor-9-Euro-VI-Motor ausgestattet, der nicht nur niedrige Emissionswerte erzielt, sondern auch eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Wartungskosten ermöglicht.

„Wir freuen uns sehr, die Auslieferung des 50.000. Crossway mit ÖBB Postbus, dem größten Busunternehmen Österreichs, zu feiern, dem wir herzlich für sein anhaltendes Vertrauen in unsere Marke und insbesondere in den Crossway danken", erklärt Stéphane Espinasse, Iveco Bus Brand Leader. „Dieser 50.000. Crossway ist ein Meilenstein in der Geschichte des Crossway, der sich im Laufe der Jahre dank seiner Vielseitigkeit und Rentabilität zum absoluten Marktführer in seinem Marktsegment entwickelt hat. "