Ulmer Ingenics AG ist „Top Arbeitgeber Mittelstand“

Die Ulmer Ingenics AG ist vom Top Employers Institute erneut als Top Arbeitgeber Mittelstand ausgezeichnet worden. Das international tätige Beratungsunternehmen erhält das Siegel, das herausragende Arbeitgeberqualitäten bescheinigt, bereits zum wiederholten Mal in Folge. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Manfred Loistl, Managing Partner der Ingenics AG, „denn sie unterstreicht unser Engagement, auch während der Corona-Pandemie den Ausbau optimaler Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus zu haben.“

In diesen Punkten konnte Ingenics überzeugen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für die Auszeichnung hat Ingenics ein umfassendes Zertifizierungsprogramm durchlaufen. Dabei sind vor allem Aspekte wie Talentstrategie, Personalplanung, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmenskultur bewertet worden. Ingenics hat dabei vor allem mit Stärke in Strategie und Leadership, einer zeitnahen Mitarbeiterkommunikation in Krisenzeiten und einer hohen Mitarbeiterpartizipation hinsichtlich der Weiterentwicklungspotenziale punkten können, heißt es in einer Mitteilung. Die neuerliche Auszeichnung als Top Employer unterstreiche das Streben nach Exzellenz von Ingenics auf allen Ebenen, heißt es weiter.

Ingenics AG möchte mehr Mitarbeiter einstellen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Unternehmensberatung will auch 2022 weiter wachsen und möchte deshalb auch ihren Personalstamm erweitern. „Es muss uns als Arbeitgeber gelingen, Vielfalt abzubilden. Auch Teilzeitmodelle sind längst in der Beratungsbranche angekommen und wir setzen alles dran, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelle und intelligente Lösungen anzubieten“, erklärt Loistl weiter.

So funktioniert die Auditierung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Top Employers Institute zeichnet jährlich Arbeitgeber aus, die hervorragende Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter schaffen. In einem mehrstufigen Audit, das rund 600 Aspekte des Personalwesens umfasst, werden die Unternehmen danach bewertet, wie zukunftsorientiert die Personalstrategie und -prozesse gestaltet werden. Der Zertifizierungsprozess besteht aus einer umfangreichen Befragung, die auch ein Audit durch Dritte beinhaltet. Unternehmen, die die Top Employer Zertifizierung erhalten, werden als Best-Practice-Beispiele in ihrer jeweiligen Branche ausgezeichnet.