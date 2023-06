Übernahme von 1.000 Mitarbeitern: Ulmer Seifert Logistics Group wächst weiter

Akquisition

Axel Frey ist CEO der Seifert Logistics Group. Foto: Seifert Logistics Group

Die Seifert Logistics Group aus Ulm übernimmt rückwirkend zum Jahreswechsel die Lorel Logistik GmbH. Der Bremer Logistikdienstleister ist, wie Seifert, im Bereich Kontraktlogistik tätig und übernimmt beispielsweise die Vormontage und Produktionsversorgung. Mit etwa 1.000 Mitarbeitenden und einer Logistikfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern, gehört das Unternehmen zu den größten Branchenakteuren in Bremen. Unter anderem ist es für das Voll- und Leerguthandling eines Premium Automobilherstellers tätig.

Das ist der Grund für die Übernahme von Lorel Logistik

Der Wachstumskurs der Seifert Logistics Group hält seit Jahren an. Neben Neuprojekten ist der Logistiker auch an strategischen Partnerschaften und Zukäufen interessiert. „Wir prüfen Akquisitionen kritisch, denn Zukäufe müssen strategisch passen und einen Wert für unsere Unternehmensgruppe schaffen“, so Axel Frey, CEO der Seifert Logistics Group. „Die Lorel Logistik GmbH passt strategisch perfekt in unser Portfolio. Durch vergleichbare Projekte an anderen Standorten, kennen wir die Anforderungen und Prozesse entsprechender Projekte und können somit Synergieeffekte nutzen“, ergänzt Frey.

Mitarbeiterstamm wächst um ein Drittel an

Die Seifert Logistics Group ist aktuell an mehr als 45 Standorten tätig. Mit der Akquisition baut die Seifert Logistics Group Präsenz in Norddeutschland auf, was auf die neu aufgesetzte Unternehmensstrategie „nextLevel“ einzahle. Nachdem Seifert im Februar dieses Jahres bereits den 3.000 Mitarbeitenden einstellen konnten, wächst das Team mit der Übernahme weiter an. „Wir freuen uns darauf, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen weiter zu wachsen und heißen diese im Seifert-Team herzlich willkommen“, fasst Harry Seifert, Vorsitzender des Beirats der Seifert Logistics Group, zusammen.