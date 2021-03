Startup-Interview: Wie wichtig ist Unterhaltung während Corona?

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Gaby Fischer und Peter Laib, Sie sind die Gründer des Startups Ulm-Träumer. Wie kam die Idee dafür?

Ulm-Träumer: Wir sind normalerweise beide sehr viel unterwegs. Gaby als soloselbständige Erlebnisführerin und Peter als freiberuflicher Musiker. Unterwartet kam dann im Jahr 2020 der erste Lockdown und wir saßen ohne Arbeit zuhause. Da haben wir telefoniert und gegenseitig über unsere Existenzängste berichtet, als die Idee entstand, ein Hörspiel über unsere Heimatstadt Ulm zu produzieren. Gaby als Autorin mit dem Hintergrund einer erfahrenen Ulmer Gästeführerin und Peter als Komponist und Produzent.

Wir bewerten Unterhaltung vor allem während der Corona-Pandemie als sehr wichtig. Gerade in einer mental belastenden Zeit ist jede Sekunde Ablenkung Gold wert. Eben dadurch ist auch eines unserer größten Unternehmensziele entstanden: dass sich Menschen durch unser Hörspiel mal für einen Moment „wegträumen“ können.

Ihre Produkte werden in verschiedenen Filialen in Bayerisch-Schwaben verkauft. Wie haben Sie Abnehmer gefunden?

Wir haben alle unsere Kontakte ausgespielt. Gaby hat als Erlebnisführerin ein großes Netzwerk. Zusätzlich haben wir noch viele Einzelhändler besucht und vor Ort nachgefragt, ob sie unser Hörspiel verkaufen wollen.

Die Schließung von Geschäften hat sich natürlich stark auf die Nachfrage von unseren Händlern ausgewirkt. Wir haben seitdem viel weniger an den Einzelhandel verkauft und manche sind deshalb auch noch im Rückstand mit ihren Zahlungen – das ist für uns leider auch nicht gut. Zum Glück haben wir aber noch unseren Webshop und die Hoffnung, dass die Läden bald wieder öffnen dürfen.

Welche Rolle spielt die Stadt Ulm in Ihren Geschichten?

Eine sehr große Rolle. Das Ulmer Fischerviertel, einer der schönsten Stadtteile, ist zum einen der Schauplatz des Hörspiels, zum anderen geht es in unserer Story auch um die Stadtgeschichte Ulms. Sogar unser langjähriger ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner spricht eine Rolle und auch Schwur vom Ulmer Schwörmontag ist zu hören.

Wie bewerten Sie Bayerisch-Schwaben als Gründungsstandort?

Für uns hat sich der Gründungsstandort Bayerisch-Schwaben als sehr gut herausgestellt. Wir sind hier zu Hause und kennen viele Menschen, die uns und unsere Idee unterstützt haben. Ein gutes Netzwerk und ein guter Zusammenhalt sind wirklich unfassbar viel Wert – vor allem in der Anfangsphase. Dafür sind wir sehr dankbar.

Wir möchten weitere Folgen des Ulm-Träumers schreiben und produzieren und hierbei natürlich jedes Mal eine Schippe drauflegen. Die Produktpalette in unserem Webshop soll nach und nach erweitert werden. Aktuell haben wir ein Arbeitsheft für Grundschüler entwickelt, welches es digital zu kaufen gibt. Ein Traum von uns wäre, nach rund drei bis vier Folgen ein Ulm-Träumer Musical auf die Beine zu stellen.

Wo sehen Sie Ulm-Träumer in zehn Jahren?

In unseren Gedanken sehen wir unser Startup in Zukunft fest etabliert in allen Buchläden in Bayerisch-Schwaben, sowie als Standardliteratur in allen Grund- und Musikschulen. Ein schöner Schritt wäre auch ein Büro in der Ulmer Stadtmitte.