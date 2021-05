So sieht der neue Standort von DB Schenker bei Ulm aus

Produktivitätssteigerung, Wachstumspotenzial und eine verbesserte Verkehrsanbindung – das sind die großen Vorteile, die DB Schenker von dem neuen Landverkehrsterminal in Herbrechtingen nordöstlich von Ulm erwartet. Die Inbetriebnahme des neuen Cross-Dock-Terminals, das ein führender Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa, Panattoni, realisiert, ist für Mai 2022 geplant. Dann nämlich plant der internationale Logistik- und Transportdienstleister DB Schenker seinen bisherigen Standort Ulm nach Herbrechtingen zu verlegen.

So sieht der neue Standort aus

Der künftige Standort im Gewerbegebiet in der Robert-Bosch-Straße, Herbrechtingen, liegt in direkter Nähe zur Bundesautobahn A7 als wichtige Nord-Süd-Verbindung. Mit dieser Verkehrsanbindung bildet Herbrechtingen einen strategisch ideal gelegenen neuen Knotenpunkt, um das europaweite Landverkehrsnetzwerk von DB Schenker weiter zu verdichten, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Gebäude entstehen auf einer 40.000 Quadratmeter umfassenden Fläche und werden als Build-to-suit-Lösung realisiert, bei der der Immobilien-Entwickler Panattoni entsprechend den genauen Vorgaben und Bedürfnissen von DB Schenker baut. Auf der Fläche entstehen laut DB Schenker: 6.675 Quadratmeter Lager- und Logistikflächen, 1.912 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen, 309 Quadratmeter Lagermezzaninfläche sowie 15.139 Quadratmeter befestigte Außenfläche.

Die bauliche Gestaltung der Logistikimmobilie ermöglicht laut DB Schenker optimierte Be- und Entladeprozesse, die einen besonders schnellen Umschlag der Waren und Güter gewährleisten können sollen. In Verbindung mit dem beschleunigten Autobahnzugang werde der neue Standort signifikant schnellere Durchlaufzeiten ermöglichen. Diese Produktivitätssteigerung ist für DB Schenker zugleich Grundlage für weiteres Wachstum am Standort, wie Matthias Huber, Geschäftsstellenleiter bei DB Schenker in Ulm erklärt. Denn er blickt zufrieden auf das gemeinsame Projekt mit Panattoni: „Der Neubau unserer Niederlassung in Herbrechtingen hebt unsere Präsenz in der Region und damit den Service für unsere Kunden auf ein neues Niveau. Außerdem werden hochmoderne Arbeitsplätze entstehen und damit ein ideales Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen“.

Bei der Planung der Immobilie führte Panattoni eine Analyse der Verkehrssituation am Standort durch, um die soziale Verträglichkeit des Projekts zu prüfen. Das Ergebnis machte deutlich, dass es durch die geplante Nutzung nicht zu erheblichen Mehrbelastungen kommen werde, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus erfülle die neue Ansiedlung von DB Schenker den umfangreichen Maßnahmenkatalog der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), um eine Gold-Zertifizierung zuerreichen. Die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Zielgrößen werden unteranderem erreicht durch die Wiederverwertung von Abwässern und Nutzung von vor Ort aufgefangenem Regenwasser. Aber auch durch die flexible Nutzbarkeit der Immobilie ohne weitere Eingriffe in die Umgebung, den Einsatz von verschiedenen Schallschutztechniken und die schonende Eingliederung der Immobilie in das lokale Habitat mit Erhaltung der Biodiversität an der Brenz. Um die Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel zu fördern, hat Panattoni die Installation von E-Ladesäulen vorgesehen. Daniel Vogt, Bürgermeister der Stadt Herbrechtingen, begrüßt unterdessen die Ansiedlung: „Unser Gewerbegebiet bietet zahlreiche Standortvorteile für Logistikunternehmen, nicht zuletzt die verkehrsgünstige Lage. Daher freuen wir uns, dass sich ein international agierendes Unternehmen wie DB Schenker hier niederlässt.“

Vor Baubeginn sind umfangreiche Erdarbeiten vonnöten, die Panattoni bis Juni 2021abschließen wird. „Unser Dank richtet sich vor allem an die Stadt Herbrechtingen,mit der wir eine schnelle Lösung für den Flächenbedarf unseres Kunden findenkonnten. Der Standort eignet sich hervorragend für die Ansprüche des weltweitagierenden Logistikdienstleisters DB Schenker,“ kommentiert Fred-Markus Bohne,Managing Partner Panattoni, die geplante Projektentwicklung.Als vermittelndes Unternehmen war Colliers International beteiligt.