Liqui Moly ordnet Geschäft zum Jahreswechsel neu

Liqui Moly ordnet sein Tankstellengeschäft zum Jahreswechsel neu. Dazu installiert der Öl- und Additivspezialist ab dem 1. Januar 2021 eine eigenständige Vertriebslinie. In Anbetracht der Größe und der wachsenden Bedeutung dieses Vertriebszweiges für das Unternehmen aus Ulm wird die Zielgruppe Tankstellen aus dem Verantwortungsbereich Fachhandel herausgelöst. „Wir stellen es entsprechend seiner Bedeutung neu auf“, sagt Geschäftsführer Günter Hiermaier.

„Unser Leistungsspektrum kann sich sehen lassen“

Binnen weniger Jahre hat sich das Tankstellengeschäft für Liqui Moly innerhalb der Vertriebsorganisation zu einem eigenständigen Standbein entwickelt. „Unser Leistungsspektrum kann sich sehen lassen. Dazu gehört die Betreuung der Kunden vor Ort durch unseren Außendienst“, betont Hiermaier. Eben jene schätzen die Tankstellenbetreiber und -pächter, da sie, in dieser Qualität und Quantität eine Ausnahme in der Branche darstelle. „Während der Wettbewerb den direkten Kontakt durch Fachberater reduziert, bauen wir ihn aus“ erklärt Hiermaier.

Neues Personal für Liqui Moly

Deshalb wird Liqui Moly sechs zusätzliche Verkäufer einstellen, die deutschlandweit ausschließlich das Geschäft mit Tankstellenkunden betreuen. Diese Verkaufsmannschaft wird unabhängig von den bereits bestehenden Vertriebslinien arbeiten. Dazu der Geschäftsführer: „Es ist ein Rezept, das sich in anderen Sparten wie Nutzfahrzeuge, Zweiräder oder Autohäuser in den vergangenen Jahrzehnten bewährt hat.“ Für die Steuerung und Führung der neuen Vertriebseinheit ist der nationale Verkaufsleiter Christian Schwer verantwortlich. Dabei unterstützen wird ihn Sarah Glauner als Account Managerin Tankstellen. „Damit sind wir auch für weiteres Wachstum in diesem Markt gerüstet. Das Potenzial ist da“, blickt Günter Hiermaier optimistisch nach vorne.

„Es fällt schwer, Überblick zu behalten“

Das Erfolgsrezept besteht aus weiteren Faktoren: ein strukturiertes und übersichtliches Öl-Sortiment, das speziell auf die Tankstellen zugeschnitten ist. Das und eine speziell konzipierte Öl-Schnellübersicht sollen Tankstellenmitarbeiter und Kunden bei der Wahl des richtigen Schmierstoffes helfen. „Allein auf dem deutschen Markt werden ungefähr 250 Ölsorten angeboten. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Genau hier setzen unsere Unterstützungsmaßnahmen an“, erläutert Günter Hiermaier.