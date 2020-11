Landkreis Neu-Ulm: Vorsprung durch neue Geschäftsmodelle?

Simon Schrag ist der Wirtschaftsbeauftragte des Landratsamtes Neu-Ulm. Im Interview beantwortet er die Frage, welche Potentiale im Landkreis Neu-Ulm weiter genutzt werden müssen – und spricht besonders jungen Unternehmen Mut für den Standort in Westschwaben zu.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Ist der Landkreis Neu-Ulm gut für eine wirtschaftlich stabile Zukunft aufgestellt?

Simon Schrag: Ja, in meinen Augen ist der Landkreis Neu-Ulm gut und stabil für die Zukunft aufgestellt, und zwar wegen seines breiten Branchenspektrums. Dazu kommt außerdem ein gesunder Mix aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Einen gewissen Nachholbedarf gibt es allenfalls im Bereich Technologie- und Wissenstransfer, zum Beispiel zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Welche Anreize können geschaffen werden, um Unternehmen in die Region zu locken? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Grundsätzlich ist der Landkreis Neu-Ulm beziehungsweise die gesamte Region Ulm/Neu-Ulm bereits heute ein sehr attraktiver Raum für Unternehmen. Zusätzliche Anreize könnten durch eine Ausweitung des Angebots der Hochschulen, etwa HNU oder Universität Ulm, geschaffen werden. Auch ein noch zügigerer, flächendeckender Ausbau von schnellem Internet – vor allem in den ländlichen Gebieten – wäre sicher vorteilhaft für uns.

Wer sind die größten Arbeitgeber im Landkreis Neu-Ulm?



Was die Mitarbeiterzahl angeht, sind die drei größten Unternehmen EvoBus mit Standort in Neu-Ulm, sowie Wieland aus Vöhringen und das Weißenhorner Unternehmen Peri.

Für welche Branchen sehen Sie das größte Potential im Landkreis Neu-Ulm? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Das größte Potenzial sehe ich nach wie vor für das verarbeitende Gewerbe und die Industrie. Inklusive Zulieferer. Aber ich bin mir sicher, man darf auch junge, innovative Unternehmen und Start-ups nicht vergessen. Neue Geschäftsmodelle und Ideen können der Region einen Vorsprung verschaffen. Diesen wollen wir in der Region nutzen.

Wie stark hat Corona den Landkreis Neu-Ulm getroffen?

Bislang, Stand Frühherbst 2020, ist der Landkreis Neu-Ulm - was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht - insgesamt betrachtet noch mit einem „blauen Auge“ durch die Pandemie gekommen, wobei die Betroffenheit unter den einzelnen Branchen stark differiert. Die Landwirtschaft ist etwa wenig betroffen, die Gastronomie dafür umso mehr. Das Instrument der Kurzarbeit ist hier als entscheidender Schlüssel für die bislang überschaubaren Folgen zumindest was die Beschäftigung angeht - anzusehen.