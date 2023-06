HWK Ulm hilft Jungmeistern beim Weg in die Selbstständigkeit

Unternehmensgründung

Selbstständig machen im regionalen Handwerk. Foto: Aktion modernes Handwerk

Das Handwerk in Ulm wächst. 2022 ist die Zahl der Mitgliedsbetriebe im Ulmer Kammergebiet um 256 Betriebe auf 20.123 angewachsen. Zudem qualifizieren sich jährlich über 500 Handwerker zwischen Ostalb und Bodensee mit dem Meisterbrief. Ein Drittel dieser Absolventen geht in den ersten fünf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Außerdem stehen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm in den kommenden Jahren circa 3.000 der über 20.000 Handwerksbetriebe altersbedingt zur Übergabe an.

Wie die Handwerkskammer junge Handwerker unterstützt

Sowohl bei der Unternehmensgründung als auch bei der -übernahme gibt es im Vorfeld einiges zu klären. Die Handwerkskammer Ulm steht jungen Gründern den ganzen Prozess über unterstützend zur Seite. Seit 2020 werden Handwerker bei der Unternehmensgründung und -nachfolge nicht nur mit Tipps unterstützt, sondern auch finanziell. Die Unterstützung wurde eingeführt, um Jungmeister bei der Selbstständigkeit zu unterstützen. Wer kürzlich seinen Meisterbrief gemacht hat und sich innerhalb von 24 Monaten selbstständig macht, profitiert außerdem bei Nutzung der Gründungsfinanzierung der L-Bank von Tilgungszuschüssen in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Aber nicht nur Neugründungen erhalten Unterstützung, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe und die Betriebsbeteiligung wird gefördert.

Veranstaltung zur Unternehmensgründung im Handwerk

Über die Themen Gründung und Nachfolge können sich interessierte junge Handwerker aus Ulm am 1. Juli auf der Veranstaltung “Dein Start 2023” informieren. Zum Programm gehören Fachvorträge und Workshops verschiedener Wirtschaftsvertreter, eine Betriebsbörse, Messestände und Breakout-Sessions. Anhand praxisnaher Informationen und konkreten Hilfestellungen soll Interessierten der Schritt in die Selbstständigkeit erleichtert werden. „Das Handwerk bietet Perspektiven und ist gefragt. Für qualifizierte Handwerker stehen die Chancen derzeit so gut wie lange nicht, neu zu gründen oder sich einen passenden Betrieb auszusuchen“, erklärt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Über die Handwerkskammer Ulm

Die Handwerkskammer Ulm ist Ansprechpartner für circa 20.000 Handwerksbetriebe in den Landkreisen Ostalb, Heidenheim, Alb-Donau, Biberach, Ravensburg, Bodensee und dem Stadtkreis Ulm. Die Handwerkskammer vertritt die Interessen der regionalen Handwerksbetriebe auf allen Ebenen der Politik und Öffentlichkeit. Neben Aufgaben wie Ausbildung, Prüfungswesen und das Führen der Handwerksrolle, kümmert sich die Handwerkskammer auch um berufliche Bildungsangebote, Nachwuchswerbung und Unternehmensberatung.