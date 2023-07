Energie Schwaben beteiligt sich am„Hörsaal der Löwen“

Unternehmensgründung

Von links: Simone Kutz (Energie Schwaben), die Gewinner Franziska Fritsch und Florian Wiesheu, Markus Last (Energie Schwaben) und Dozent Martin Plöckl. Foto: Energie Schwaben

Diesen Juni stellten sechs Studierenden-Teams ihre Unternehmenspläne vor, aus denen ein Gewinnerteam gekürt wurde. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ist, ob das Produkt auch auf dem echten Markt Erfolg hätte.

Gewinner des Wettbewerbs

Die beiden Gewinner Franziska Fritsch und Florian Wiesheu überzeugten die Jury mit ihrer Umzugs-App „Move it easy“. Die App ist für Paare konzipiert und soll den Umzug leichter machen, indem alles über die App gemeinsam geplant, organisiert und abgestimmt werden kann. Als Gewinner konnten sie sich über ihre Preise – zwei E-Scooter – freuen, die ihnen von Simone Kutz, Abteilungsleiterin Neue Geschäftsfelder Energie Schwaben und Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung übergeben wurde. Energie Schwaben lobte das Projekt „Hörsaal der Löwen“ und freut sich junge, gründungsinteressierte Leute auf ihren Weg unterstützen zu können.

Studentisches Projekt

Vorbild des „Hörsaals der Löwen“ ist die bekannte Fernsehsendung „Höhle der Löwen“, in dem die Gründer den Sponsoren ihre Ideen vorstellen. Geführt wird das Studierendenprojekt an der Technischen Hochschule Augsburg in Form eines Seminars von Martin Plöckl, der selbst erfahrener Gründer ist und als Dozent an der Hochschule Augsburg lehrt. Im Rahmen des Seminars „Start-up Thinking“, haben die Studierenden ein Semester lang Zeit, um eine Start-Up-Idee zu entwickeln. Abschluss und Höhepunkt des Seminars bildet der Pitch, in dem die Teams ihre Ideen den anderen Teilnehmern vorstellen.

Über Energie Schwaben

Energie Schwaben versorgt mehr als 200 Städte und Gemeinden mit Gas. Von Energie Schwaben wurden bereits 7.000 Kilometer Gasleitungen verlegt, um Haushalte und Unternehmen zu versorgen. Zudem stellt das Energieunternehmen die Versorgung mit Biogas, grünem Strom und erneuerbaren Energien zur Verfügung. Außerdem bietet Energie Schwaben Dienstleistungen zu den Themen Energie für Kommunen, Wohnungswirtschaft, Gewerbe und Industrie sowie für Privathaushalte an.