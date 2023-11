HNU-Masterabsolventin mit Kulturpreis Bayern ausgezeichnet

Preisverleihung

Lara Maslowski von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm erhielt am 16.November den Kulturpreis Bayern 2023. Quelle: Merlin Mößle

Masterabsolventin Lara Maslowski setzte sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit der Verbindung zwischen Technologie und Nachhaltigkeit auseinander. Diese Arbeit bringt ihr nun den Bayerischen Kulturpreis ein. Wie können digitale Technologietrends zur Umsetzung nachhaltiger Unternehmensziele beitragen?

Die Masterabsolventin Lara Maslowski von der Hochschule Neu-Ulm (HNU) thematisierte in ihrer Masterarbeit den Einfluss digitaler Technologien auf nachhaltige Unternehmensziele und erhielt dafür am 16. November 2023 den Bayerischen Kulturpreis der Bayerwerk AG.

Technologie meets Nachhaltigkeit:

Die HNU-Alumna Lara Maslowski aus Senden wurde für ihre Masterarbeit im Studiengang International Corporate Communications and Media Management ausgezeichnet. In ihrer Abschlussarbeit geht es um die Beeinflussung nachhaltiger Unternehmensziele mit Hilfe digitaler Technologien. Sie entwickelte dafür eine Matrix, mit der Unternehmen schnell und einfach bewerten können, inwieweit sich eine neue Technologie auf die Nachhaltigkeitsziele auswirkt.

Den Preis in der Sparte Wissenschaft erhielten neben Lara Maslowski 32 weitere Absolventen bayerischer Hochschulen, Kunsthochschulen und Universitäten. Der Bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume betont: „33 neue Sterne am bayerischen Forschungshimmel: Die Preisträger beleben mit ihrem Ideenreichtum unseren Wissenschaftsstandort. Hier zeigt sich: Unsere Hochschulen sind Talent- und Innovationschmieden. Allen Absolventen wünsche ich das Beste für ihren Lebensweg. Machen Sie weiter so – Sie sind die Zukunft unseres Landes!“

Über den Bayerischen Kulturpreis des Bayernwerks

Den Bayerischen Kulturpreis verleiht das Bayernwerk in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur. Die Preise in der Sparte Wissenschaft werden mit jeweils 2.000 Euro und einer vom Schwandorfer Bildhauer Peter Mayer geformten Bronzestatue „Gedankenblitz“ honoriert. Der Kulturpreis Bayern soll eine Bühne für die Kunst und Wissenschaft Bayerns sein. Neben der Auszeichnung der Preisträger sorgten auch die Live-Auftritte von den Pianisten Leatitia & Philip Hahn, der Kabarettistin Christl Sittenauer, der Künstlerin LOI und dem Musiker Kamrad für ein rundes Unterhaltungsprogramm und machen die Veranstaltung zu einem besonderen Abend, der auch im lokalen Fernsehen und als Stream übertragen wurde.