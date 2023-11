Die Hochschule Neu-Ulm eröffnet ihre erste All-Gender-Toilette

Diversität

Jessica Ril (links) und Vanessa Stumpf setzten sich für die All-Gender-Toiletten an der Hochschule Neu-Ulm ein. Quelle: Hochschule Neu-Ulm

Die Hochschule Neu-Ulm setzt mit ihrer ersten All-Gender-Toilette ein Zeichen gegen Diskriminierung. Durch den Wunsch der Studienvertretung und des Diversity-Beauftragten wurden zwei Kabinen an der Hochschule umgewidmet.

Die neuen All-Gender-Toiletten befinden sich in der unteren Etage der Hochschulbibliothek, in der aktuell auch eine große Abteilung mit Literaturangebot zum Thema Diversität zu finden ist. Seit dem aktuellen Wintersemester 2023/24 gibt es nun zwei geschlechtsneutrale Kabinen, die außerdem mit Hygieneprodukten ausgestattet wurden.

Die Studierendenvertretung wünscht sich Gleichberechtigung

Jede Person sollte die Möglichkeit haben, eine Toilette zu nutzen, die nicht an ein festgeschriebenes Geschlecht gebunden ist und auf der sie sich wohlfühlt“, erklärt Fabian Girschick, der Diversity-Beauftragte der HNU. Die Studierendenvertretung der HNU setzte sich ebenfalls aktiv für die All-Gender-Toiletten ein. „Mit der Errichtung dieser All-Gender-Toiletten ist uns ein weiterer, wichtiger Schritt in der Schaffung eines diskriminierungsfreien Umfeldes gelungen“, so Girschick weiter. Die Studierendenvertretung setzt sich für alle Studierende ein. Deshalb sei es ihre Verantwortung, alle die Studierenden mit einzubeziehen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können. Vanessa Stumpf bezeichnet die all-Gender-Toilette als einen ersten Schritt.

Vielfalt und Wertschätzung im Zentrum

Bereits in der Vergangenheit umgesetzte Maßnahmen für ein freies Umfeld ohne Diskriminierung war die Erstellung einer Antidiskriminierungsrichtlinie und die Durchführung einer hochschuleigenen Pride Week im Sommersemester 2023. In dieser Woche wurde eine mehrtägige Ausstellung zum Thema Diversity im Foyer des A-Gebäudes errichtet.

Die HNU legt Wert auf Vielfalt. Alle Mitarbeitenden und Studierenden sollen dieselbe Wertschätzung erfahren, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.