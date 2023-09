Hensoldt kündigt Wechsel auf Vorstandsebene an

Personalie

Der Hauptsitz von Hensoldt in Taufkirchen. Foto: Hensoldt

Mit etwa 2300 Mitarbeitern produziert Hensoldt am Ulmer Firmenstandort komplexe Sicherheitstechnik. Jetzt vollzieht der Sensor-Hersteller einen Wechsel in der Leitung seines Geschäftsbereichs für Spectrum Dominance and Airborne Solutions. Dietmar Thelen, derzeit Head of Electronic Warfare im Bereich Military Air Systems von Airbus Defence and Space, wird voraussichtlich zum 1. März 2024 diese Aufgabe übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Christoph Ruffner, der zu Thales Deutschland wechselt, an.

Was bringt der neue Geschäftsleiter mit?

Entscheidend dafür, dass die Wahl auf Thelen fiel, soll seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Luftsicherheit sein. „Wir haben damit einen sachkundigen und erfahrenen neuen Kollegen gewonnen, der das Umfeld der luftgestützten Lösungen und der elektronischen Kampfführung sehr gut kennt und die kontinuierliche Erfüllung unserer laufenden Verträge sicherstellen sowie die Geschäftsentwicklung im Rahmen unserer Wachstumsstrategie aktiv vorantreiben wird", erklärt Hensoldt-Vorstandsmitglied Celia Pelaz.

Der bisherige Werdegang des neuen Hensoldt-Geschäftsleiters

Dietmar Thelen war Mitglied der Geschäftsleitung von MBDA Deutschland und seit 2018 gleichzeitig Geschäftsführer der TLVS GmbH. Zuvor war er im Management Board von RUAG Defence in Bern für den Bereich Cyber Security verantwortlich. Als Deputy General Manager der AGS Management Agency verantwortete Thelen die Beschaffung und Inbetriebnahme des Alliance Ground Surveillance-Milliardenprogramms der NATO, nachdem er Leitungsfunktionen in verschiedenen Geschäftsfeldern der damaligen EADS Defence and Security und der European Satellite Navigation Industries SpA ausgeübt hatte.

Hensoldt erhofft sich Wachstum durch den Wechsel

„Wir begrüßen Dietmar Thelen sehr herzlich in unserem Executive Committee. Seine umfangreichen Kenntnisse von Technologien und operativen Kundenbedürfnissen und sein weitgespanntes Netzwerk von Kunden und Partnerfirmen wird dem Ausbau unseres Geschäfts einen starken Schub verleihen“, sagt Celia Pelaz abschließend.