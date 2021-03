Henning Krone wechselt von Radio 7 zu Ulmer IT-Dienstleister

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Henning Krone wird zum 1. April 2021 Geschäftsführer des Ulmer IT-Dienstleisters Citysens GmbH. Diese Entscheidung habe die Gesellschafterversammlung getroffen. An dem im Jahr 2018 gegründeten Unternehmen sind neben der Stadtwerke-Tochtergesellschaft SWU TeleNet drei weitere Ulmer IT-Spezialisten beteiligt. Der 44-jährige Henning Krone soll die Vertriebsaktivitäten von Citysens ausbauen und steuern.

Schritt in die Zukunft des Unternehmens

„Die Anfangsjahre waren bestimmt durch die Entwicklung von Dienstleistungen rund um die funkgestützte Datenübertragung. Es wurden solide Grundlagen geschaffen. Der nächste, schon bei der Gründung vorgesehene Schritt folgt jetzt. Für den Vertriebsaufbau konnten wir mit Henning Krone einen Mann mit guten Kontakten in der Region und viel Erfahrung im Marketing gewinnen“, sagt Michael Beuschlein, Geschäftsführer der SWU TeleNet. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe“, sagt Henning Krone, „die Zukunft mitgestalten und neu denken sind tolle Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit“.

Von Mai 2011 bis September 2019 führte Henning Krone den Ulmer Citymarketing e.V., danach leitete er das Marketing und die Unternehmenskommunikation bei der Radio 7 Hörfunk GmbH + Co. KG. Henning Krone stammt aus Harkebrügge in Norddeutschland und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Blaustein.

So geht es mit der bisherigen Geschäftsführerin weiter

Die bisherige Citysens-Geschäftsführerin Antonija Scheible wird der Gesellschaft im operativen Geschäft erhalten bleiben. Im Hauptjob kümmere sie sich wie bisher schon um die strategische IT-Ausrichtung und Digitalisierung der Stadtwerke. „Das nimmt einen Großteil meiner Arbeitszeit in Anspruch, eine Ausweitung der Aufgaben auf den Citysens-Vertrieb war daher kaum machbar. Die Entlastung tut gut“, sagt sie über die neue Struktur an der Unternehmensspitze.

Die Citysens GmbH startete im September 2017 als Kooperation zwischen den Stadtwerken und drei Ulmer IT-Firmen. Als Gesellschaft konstituierte sich Citysens im September 2018. Gesellschafter sind die SWU TeleNet GmbH, eXXcellent solutions GmbH, systemzwo GmbH und Cortex Media GmbH. Die Stadtwerketochter SWU TeleNet ist Mehrheitsgesellschafterin mit 50,1 Prozent Anteilen. Die Citysens entwickelt Alltagsanwendungen im Bereich des Internets der Dinge („Internet of Things“ kurz IoT). Dabei werden die Daten durch Sensoren erfasst und mittels lizenzfreier Funkfrequenzen (Long Range Wide Area Network) kabellos übertragen. Zu den Citysens-Kunden zählen zum Beispiel Parkhäuser, wo die Belegung in Echtzeit angezeigt wird. Die Citysens wende sich vor allem an Institutionen und Kommunen.