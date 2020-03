Handwerkskammer Ulm: Soforthilfe für Handwerksbetriebe

„Jetzt ist schnelle und unbürokratische Hilfe erforderlich. Wir bereiten unsere Organisation derzeit vor, die Hilfsgelder des Landes schnellstmöglich auch tatsächlich an unsere Betriebe auszuzahlen. Hierzu brauchen wir nur den Startschuss und das Geld fürs Handwerk“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Beratungshotline sehr gefragt



Die Handwerkskammer Ulm unterstützt ihre Betriebe. Die Berater sind nun zusätzlich samstags über die Corona-Hotline erreichbar. Allein am 19. März wurden auf der Hotline bereits mehr als 400 Anrufe direkt abgearbeitet und noch einige mehr zur Abarbeitung mitgenommen. Die Betriebe beschäftigen beispielsweise Fragen zu Arbeitsausfällen, Liquiditätsproblemen, Kurzarbeitergeld, Gesundheitsschutz für Mitarbeiter oder Auftragsstornierungen.

Vorbereitung auf eine Zeit nach Corona



Neben dieser gestiegenen Beratung der Mitgliedsbetriebe arbeitet die Kammer derzeit daran, das ausgesetzte Prüfungs- und Ausbildungsgeschäft für eine Zeit nach den Einschränkungen vorzubereiten. Ähnlich wie bei den Abiturprüfungen an den Gymnasien haben sich viele Jugendliche und Auszubildende in der beruflichen Bildung auf ihre Gesellenprüfungen oder aber auch Meisterprüfungen vorbereitet. „Die jungen Leute der beruflichen Bildung sind genauso gespannt wie Abiturienten, wann sie endlich zeigen können, was sie gelernt haben und können. Der Prüfungslauf und die Vorbereitung dieser jungen Menschen wird derzeit jäh unterbrochen. Und die verbleibende Zeit im Jahr wird sehr eng werden für Nachholungen. Wir nutzen die jetzige Zeit, um das bestmöglich vorzubereiten und zügig wieder starten zu können, um die Verschiebungen und Irritationen für die Prüflinge so gering wie möglich zu halten“, erklärt Mehlich. .

Handwerkskammer bleibt für Publikumsverkehr geschlossen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um die Verbreitung des Corona-Virus bleibt die Handwerkskammer Ulm in der Olgastraße 72 für den öffentlichen Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen. Auch in den Bildungsakademien in Ulm und Friedrichshafen und am WBZU finden keine Kurse statt. Alle Dienstleistungen bleiben jedoch weiterhin entweder online oder telefonisch einzuholen. „Unser Geschäftsverkehr bleibt mit allen Angeboten für unsere Betriebe aufrechterhalten“, so Mehlich.