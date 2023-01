Suma Rührtechnik erweitert Geschäftsführung in Sulzberg

Personalie

Die Geschäftsleitung Sumas wächst mit Lena Thürwächter. Quelle: Suma

Seit 65 Jahren ist die Suma Rührtechnik GmbH spezialisiert auf die Herstellung von Rührwerken. Mit ihrem Pumpenangebot bietet Suma ein komplettes System zum Rühren, Mischen, Homogenisieren, Umpumpen und Füllen an. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und optimiert seine Produkte und geht komplexe Herausforderungen mit Innovation und Know-how an. Die jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis für stetige Weiterentwicklung und Innovation. Suma schaut auf eine dynamische Vergangenheit zurück und blickt voraus in eine starke Zukunft mit neuer Unterstützung.

Lena Thürwächters Werdegang

Nach ihrem Bachelor in Internationalem Management in der Schweiz folgten für Lena Thürwächter Stationen als Projektleiterin und im Vertrieb bei renommierten Unternehmen wie Lindt & Sprüngli, Theo Müller und Hipp. Nach abgeschlossenem Masterstudium in Entrepreneurship & Innovation an der Universität Strathclyde in Glasgow, Schottland absolvierte sie zunächst ein einjähriges Traineeprogramm bei Suma.

Dabei durchlief sie alle Abteilungen von A wie Auftragsabwicklung bis Z wie Zerspanung: „Es war mir sehr wichtig sowohl die kaufmännischen als auch die Fertigungsprozesse und unser komplettes Team kennenzulernen. Nur so konnte ich mir ein Bild von den Abläufen und der Arbeit eines jeden Einzelnen machen. Zudem war es mir wichtig, jeden Mitarbeiter kennen zu lernen, um Vertrauen aufzubauen und dass die Mitarbeiter auch die Chance haben, mich kennenzulernen.“

Neuer Wind in der Geschäftsleitung bei Suma

Im Anschluss steuerte Lena Thürwächter die Bereiche Innovation und Strategische Entwicklung. 2021 wurde sie bereits in die Geschäftsleitung berufen. Seit 1. Januar 2023 bildet Lena Thürwächter nun die gemeinsame Doppelspitze mit ihrem Vater und Inhaber Paul Thürwächter. Die Kombination jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how gepaart mit neuen Ansätzen schafft eine Synergie aus Bewährtem und Moderne. Die Familie stellt so die Weichen für die Transformation zu einem zukunftsorientierten Traditionsunternehmen.

Der Zeitpunkt für den Einstieg könnte nicht besser gewählt sein. Der Rührwerk- und Pumpenhersteller Suma ist in den letzten Jahren stark gewachsen und steht damit vor neuen Herausforderungen. Die Nachfrage nach Rührtechnik aus Sulzberg wächst. Die Produkte kommen in Biogas- und Kläranlagen, landwirtschaftlichen Betrieben sowie bei vielen weiteren Industrieprozessen zum Einsatz. Die Fertigung findet dabei ausschließlich am Firmenstandort in Sulzberg statt, wo aktuell 145 Mitarbeiter beschäftigt sind – Tendenz steigend. Die Firma hatte allein letztes Jahr einen Mitarbeiterzuwachs von über 30%. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das eine Schlüsselposition, um ein Unternehmen handlungsfähig zu halten. „Wir haben eine großartige Mannschaft und hervorragende Produkte für eine nachhaltige Energiewirtschaft. Wir sind für die Zukunft gewappnet und ich freue mich auf die herausfordernden Aufgaben, die vor uns liegen“, blickt Lena Thürwächter ambitioniert in eine aussichtsreiche Zukunft.