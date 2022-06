Donaubad in Neu-Ulm öffnet nach Revisionsarbeiten seine Türen

„Durch den frühen Start in die Freibadsaison und durch den Abbruch der drei alten Rutschen und den Neubau von vier neuen Rutschen haben wir auch die Schließzeit des Erlebnisbads inklusive Sauna in diesem Jahr früher durchgeführt – mit Erfolg“, sagt Jochen Weis von der Geschäftsführung Donaubad Ulm / Neu-Ulm GmbH.

Das wurde alles erneuert

Alle Revisionsarbeiten, die fast alle Bereiche des Erlebnisbads betrafen, sind rechtzeitig und erfolgreich abgeschlossen worden – dazu zählen zum Beispiel: Sanierungsmaßnahmen in der Raumlufttechnik, die jährliche Wartung sicherheitsrelevanter Anlagen, der Austausch defekter Unterwasserscheinwerfer im Thermalaußen- und im Wellenbecken, Überholung der Armaturen in den Duschenbereichen und viele Maler-und Fliesenlegerarbeiten. „Summa summarum waren das umfangreiche Arbeiten, bei denen wir viel bewegt und viel Instand gesetzt haben – das zahlt sich auf die Lebensdauer des Bades aus und sorgt für Zufriedenheit bei den Gästen“, unterstreicht Jochen Weis.

Die neue Attraktion des Donaubads

Klar ist, durch den Abbruch der drei alten Rutschen und den Bau gleich vier neuer Rutschen bis zu Beginn der Herbstferien 2022 stehen diese noch nicht zur Verfügung und es kann auch noch zu dem einen oder anderen Baulärm kommen, was allerdings die Gäste des Freibads bislang ohne große Probleme hingenommen haben. „Es entwickelt sich schließlich eine neue Attraktion, auf die sich viele Gäste schon freuen“, sagt Jochen Weis.

Die Donaubad- Halle bei Nacht. Bild: Donaubad.

Die Preise sind gleich geblieben

„Die Preise im Erlebnisbad und der Sauna bleiben deshalb gleich wie vor der Schließzeit, obwohl wir die gestiegenen Energiepreise deutlich spüren“, sagt Weis. Nach der Schließzeit kommt auch wieder der bereits bekannte Kombitarif (Erlebnisbad & Sauna gemeinsam nutzbar) zurück, den es zu Coronazeiten nicht gab. Zudem wird es auch die Sondertarife wieder geben, so zum Beispiel den Studi-Azubi-Tag am Dienstag, den Vitaltag50+ am Mittwoch, den Familientag am Freitag, den Feierabendtarif ab 18.00 Uhr oder auch den Sportschwimmertarif. „Die Gäste im Erlebnisbad dürfen über die Sommermonate zusätzlich sogar das Freibad kostenfrei nutzen“, sagt der Bäderleiter.

Neue Gastronomie für die Gäste

Doch etwas ist im vergangenen Jahr neu dazugekommen, was die Gäste – sei es im Erlebnisbad, der Sauna, dem Wohnmobilstellplatz oder im Freibad – zu schätzen lernen werden. „Unser Bistro StadtRand und die Eisdiele Danubio, die in Kooperation mit Scavone Gelati aus Neu-Ulm köstliche Eissorten herstellt, wird sicherlich der Renner in diesem Jahr werden“, sagt Marketingleiter Martin Paul.