Die SWU verändern ihre Preise zum Jahreswechsel

Preissenkung

Das SWU Gebäude. Foto: Stadtwerke Ulm

In Folge von Veränderungen auf dem Beschaffungsmärkten werden die SWU ihre Preise zum 1. Januar 2024 deutlich senken. Dies betrifft vor allem die Grundversorgung für Strom. Welche Veränderungen auf den Kunden zukommen.

Im Zuge der aktuellen Entspannung der Situation auf den Energiemärkten und Dank einer seriösen und langfristigen Beschaffungsstrategie konnten die Strompreise für die Sonderverträge und die Grundversorgung gesenkt werden. Und dies im Endeffekt trotz einer Erhöhung der Netzentgelte. Ab dem 1. Januar 2024 wird in der Grundversorgung die Kilowattstunde (Arbeitspreis) von nun an 14,706 Euro (brutto) weniger kosten. In der Grundversorgung zahlt ein typischer Haushalt mit einem ungefähren Jahresverbrauch von 2.000 Kilowattstunden ab Januar nun rund 300 Euro weniger pro Jahr. Auch Kunden die Sonderverträge, wie beispielsweise SWU SchwabenStrom nutzen, profitieren von der Preissenkung.

Leichter Preisanstieg in der Grundversorgung Gas

In der Grundversorgung Gas ist allerdings eine leichte Erhöhung der Preise zu erwarten. Die Senkung der Beschaffungspreise wurde bereits im Juli dieses Jahres an Kunden der SWU ausgehändigt. Der zu erwartende Anstieg der Umlagen lässt die Preise aktuell erneut leicht steigen. Ein finaler Preis der Grundversorgung Gas konnte noch nicht festgesetzt werden, da man noch auf die Höhe der Umlagen durch den Gesetzgeber wartet. Die Abschläge werden für sowohl Stromkunden als auch für Kunden die Gas beziehen automatisch bei der nächsten Jahresabrechnung der SWU angepasst.

SWU empfiehlt Langzeit-Verträge

Entwicklungen, die den Energiemarkt betreffen, bleiben weiterhin angespannt. Aus aktueller Perspektive wird von der SWU ein 24-Monats-Paket für einen langfristigen Strom- und Gaspreis empfohlen. Schon im Sommer entschieden sich Kunden aufgrund des Arguments der Preissicherheit dafür.