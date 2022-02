Beurer unterstützt Aktion „Deutschland spielt Tennis“

Mit einer reichweitenstarken Kampagne, die das gesamte Vereinstennis zusammenführt, möchte der Deutsche Tennis Bund (DTB) auch in der nun 16. Saison die Vielseitigkeit des Sports deutlich machen und mehr Menschen für dieses Hobby begeistern. Grand Slam-Siegerin Angelique Kerber ist als Botschafterin mit an Bord und auch Gesundheitsspezialist Beurer unterstützt als offizieller Partner des DTB.

Interessierte Vereine können sich im Anmeldezeitraum vom 1. Februar bis 3. April 2022 online für die Teilnahme an der Aktion „Deutschland spielt Tennis" registrieren und von zahlreichen Vorteilen profitieren. „Jahr für Jahr läuten tausende Tennisvereine in ganz Deutschland unter dem Motto ‚Deutschland spielt Tennis' die Freiluftsaison ein – und es werden immer mehr", sagt der kommissarisch für Sportentwicklung zuständige DTB-Vizepräsident Helmut Schmidbauer. „Durch unsere Services und das starke Engagement der Tennisvereine gelingt es uns, an den Aktionstagen immer wieder genau das herauszustellen, worum es in unseren Vereinen geht, die Freude am Tennissport."

Neben altbewährten Elementen wie dem Vereinspaket mit professionellen Kommunikationsmitteln, mit denen Vereine optimal für sich und ihre Angebote werben können, wartet auf die Teilnehmer wieder die beliebte Vereinsverlosung mit insgesamt 200 Preispaketen der „Deutschland spielt Tennis"-Partner. Außerdem lobt der DTB neue, attraktive Specials wie Wochengewinnspiele sowie eine große Verlosung zu den Aktionstagen für Besucher und Tennisinteressierte aus. Hier gibt es nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch Tickets für nationale Tennisturniere zu gewinnen. Weiterhin unterstützt der DTB mit Tipps und Materialien für eine erfolgreiche Vereinsarbeit, um nicht zuletzt auch neue Mitglieder zu gewinnen.

Beurer beteiligt sich an der bundesweiten Aktion unter anderem mit Produkt-Sponsorings für bessere Trainingssteigerung und punktgenaue Regeneration. „Seit Mitte 2021 setzen wir bereits einige spannende Projekte gemeinsam mit dem DTB zur Unterstützung von Vereinen und Trainern um. Als offizieller Partner der vier DTB-Bundesstützpunkte fördern wir außerdem die besten Tennisnachwuchs-Talente und freuen uns besonders, jetzt auch bei der großen Vereinsaktion ‚Deutschland spielt Tennis' mit dabei zu sein", sagt Kerstin Glanzer, Marketingleiterin bei Beurer. Dass Beurer nicht nur die sportliche Förderung am Herzen liegt, sondern sich auch anderweitig sozial engagiert, zeigen auch zurücklegende Aktionen wie die Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund.