Architekturbüro Nething stellt Geschäftsleitung neu auf

Personalführung

Heike Umlauf ist seit Juli 2022 Mitglied der Geschäftsführung im Architekturbüro Neu-Ulm. Foto: Matthias Schmiedel

Das Neu-Ulmer Architekturbüro Nething erweiterte die Unternehmensführung. Welche personellen Änderungen sich daraus ergeben.

Die Geschäftsführenden Gesellschafter Axel Nething und Michael Keller holen Heike Umlauf (49) in die Geschäftsleitung. Damit wird sie neben Corvin Rösing, Matthäus Ott sowie Oliver Schmidt das Büro leiten. Heike Umlauf kommt vom Architekturbüro Riehle+Assoziierte mit Standorten in Stuttgart und Reutlingen und war hier zuletzt als Geschäftsführende Gesellschafterin tätig.

Heike Umlauf führte in den letzten vier Jahren den Reutlinger Standort des Architekturbüros Riehle+Assoziierte und bringt Erfahrung in der Generalplanung von Gewerbe- sowie Bürogebäuden mit. Sie war verantwortlich für die Planung neuer Verwaltungsgebäude für Hugo Boss und für Erweiterungen in Bezug auf Outletcity in Metzingen.

Angestrebtes Ziel des Büros ist es, Heike Umlauf im Juli kommenden Jahres neben Axel Nething und Michael Keller in die Geschäftsführung zu berufen. Ihre neuen Aufgabenziele in den kommenden Monaten umfassen: das Team, die Prozesse und Projektwelt des Architekturbüros kennenzulernen und mit Bauherren- und Planern die ersten Kontakte zu knüpfen.

Geschäftsführender Gesellschafter Axel Nething erläutert: „Unser Büro wächst, auch durch die Fusion mit unserem Günzburger Schwesterbüro Anfang des Jahres. Zudem stehen wir stetig wandelnden Marktverhältnissen gegenüber; und – ein für uns wichtiger Punkt – in den letzten Jahren sind unsere Projekte deutlich in Größe und Komplexität gewachsen. Die Planung ist anspruchsvoller geworden. Für uns führte dies zu dem Schluss: Verantwortung teilen, Kapazitäten schaffen. So sind wir in der Lage, unsere Aufgaben richtig und fokussiert umzusetzen. Mit Heike Umlauf haben wir eine Kollegin gewinnen können, die mit ihrer architektonischen Erfahrung, Tatkraft und dem Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche unserer Bauherren und Planungspartner unser Büro bereichern wird.“