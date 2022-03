Abschied nach über 40 Jahren im Landratsamt Neu-Ulm

Zum 1. März 2022 sind zwei langjährige Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Neu-Ulm aus dem Berufsleben ausgeschieden. Anita Kwiedor und Irmgard Walcher wurden von Landrat Thorsten Freudenberger nun offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Landrat verabschiedet Anita Kwiedor

Anita Kwiedor gehörte 43 Jahre dem Landratsamt an. Zunächst war sie als Verwaltungsangestellte im Jugendamt tätig, dann im Fachbereich „Staatsangehörigkeits- und Ausländerrecht“. „Wir verlieren mit Ihnen eine langjährige, geschätzte Kollegin. Ihr breites Fachwissen und praktisches Können kam uns sehr zugute“, würdigte der Landrat Anita Kwiedor.

47 Jahre im Landratsamt tätig

Irmgard Walcher ist ein Eigengewächs der Kreisbehörde. Von ihrer Ausbildung an war sie 47 Jahre und sechs Monate beim Landkreis beschäftigt. Dabei arbeitete sie überwiegend am Schalter in der Kfz-Zulassungsstelle. „Sie zeigten sich dieser Aufgabe stets gewachsen und gaben immer eine vorteilhafte Visitenkarte für die Dienstleistungsbehörde Landratsamt ab“, lobte Thorsten Freudenberger.

Weitere Dankessagungen aus dem Landratsamt

Neben dem Landrat dankten auch der Personalratsvorsitzende Michael Netter sowie die Fachbereichsleiter, Jochen Grotz und Heiko Graf, den beiden neuen Ruheständlerinnen.