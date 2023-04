Wohin bewegen Sie Schloss Lautrach, Dominik Schmid?

Mittwochsinterview

Dominik Schmid ist der neue Hotelier im Schloss Lautrach. Foto: Schloss Lautrach

Neben dem Management Centrum ist das Schloss Lautrach auch für sein Hotel überregional bekannt. Seit einiger Zeit ist Dominik Schmid dessen neuer Leiter. Im Interview erklärt er, in welche Richtung er das Unternehmen künftig lenken will.

B4BSCHWABEN.de: Welche neuen Herausforderungen warten in der neuen Position auf Sie?

Dominik Schmid: Als neuer Hotelleiter von Schloss Lautrach ist meine wichtigste Aufgabe, die Gesamtverantwortung für das Hotel zu übernehmen. Dazu gehören die Führung und Motivation des Teams sowie die Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Gästezufriedenheit und Umsatzsteigerung. Darüber hinaus muss ich sicherstellen, dass alle Betriebsabläufe reibungslos funktionieren. Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Stärkung der Kundenbindung. Es ist eine große Herausforderung, all diesen Aufgaben gleichzeitig gerecht zu werden, aber ich freue mich darauf, mich diesen Aufgaben zu stellen und das Hotel erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Welche dieser Aufgaben wird am anspruchsvollsten sein?

Die größte Herausforderung wird sicherlich die Anpassungsnotwendigkeit des Betriebs an die Digitalisierung sein. Auch die Modernisierung des Hotels und die gleichzeitige Wahrung der Geschichte und der Tradition des Hauses erfordert viel Fingerspitzengefühl. Schloss Lautrach ist ein historisches Gebäude, welches aufgrund des Denkmalschutzes, unter welchem es steht, spezielle und Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich macht. Nicht zu vernachlässigen sind auch allgemeine Entwicklungen, die die Branche stark betreffen.

Wie wollen Sie diese Aufgabe meistern?

Wir haben in der kurzen Zeit zahlreiche Projekte angestoßen, um unsere Prozesse zu digitalisieren und unseren Gästen ein zeitgemäßes Erlebnis zu bieten. Beispielsweise arbeiten wir aktuell an einer neuen Homepage mit einer modernen Buchungsmöglichkeit und an einer digitalen Gästemappe. Wir haben auch unsere Schließanlage ausgetauscht und planen weitere Projekte sowohl in Sachen Digitalisierung als auch Modernisierung. Wichtig ist für uns vor allem, dass all diese Maßnahmen in unserer Gesamtstrategie verankert sind und wir diese nun Schritt für Schritt konsequent umsetzen.

Ganz aktuell belasten Inflation und steigende Energiepreise die Unternehmen in der Region. Schloss Lautrach auch?

Als ressourcenintensiver Betrieb sind wir von der Inflation und der Steigerung der Energiepreise natürlich stark betroffen, da dies Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben. Wir können die gestiegenen Preise jedoch nicht eins zu eins an unsere Kunden weitergeben. Trotzdem sehen wir dieser Entwicklung nicht negativ entgegen, da wir bereits seit einiger Zeit einen fortlaufenden Prozess zur Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs und insbesondere unseres Energiebedarfs gestartet haben. Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Energie zu sparen, und werden diesen Weg auch in Zukunft weitergehen.

Eine weitere Herausforderung der gesamten Branche ist das Thema „Fachkräftemangel“. Wie beurteilen Sie die Lage?

Wir spüren die allgemeine Entwicklung der Branche deutlich, da es für viele Menschen nicht attraktiv ist, in der Gastronomie und Hotellerie zu arbeiten. Die Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten und Bezahlung sind oft ein Hindernis. Hinzu kommt die schwierige Arbeitskräftesituation vor Ort, da es nahezu Vollbeschäftigung gibt und qualifiziertes Personal nur begrenzt verfügbar ist. Eine weitere Herausforderung sind hohe Mietpreise und Wohnraumknappheit im Ort, was die Suche nach geeigneten Mitarbeitern erschwert.

Auf welche Strategie setzen Sie in Ihrem Betrieb?

Wir setzen darauf, unsere Mitarbeiter langfristig an uns zu binden und unseren Ruf als attraktiven Ausbildungsbetrieb weiter zu stärken. Wir glauben daran, uns die Führungskräfte von morgen selbst heranzuziehen. Viele Mitarbeiter, die ihre Ausbildung bei uns absolviert haben, arbeiten auch Jahrzehnte später noch immer bei uns. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, da ich meine Ausbildung im Schloss Lautrach absolviert habe und nun als Hotelleiter arbeite. Wir sind stolz darauf, ein Teil der Karrierewege unserer Mitarbeiter zu sein und möchten diesen Weg auch in Zukunft fortsetzen.

Weshalb sind Sie zu Ihrem Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt?

Ich habe meine Ausbildung schon auf Schloss Lautrach absolviert und bin seit einigen Jahren wieder zurück im Schloss, zuletzt als Stellvertretender Hotelleiter. Ich fühle mich dem Hotel, den Mitarbeitern und seiner Tradition sehr verbunden. Schon seit meiner Schulzeit war es mein Traum, Hotelleiter zu werden. Selbst in einem Freundebuch beantwortete ich die Frage „Was willst du später mal arbeiten?“ stets mit „Hotelleiter“. Daher habe ich mich sehr gefreut, als sich die Gelegenheit ergab, in diese Position zu wechseln. Ich sehe es als große Chance, meine Karriere im Hotelmanagement weiter zu entwickeln und dabei gleichzeitig das Schloss Lautrach als eins der führenden Tagungshotels der Region weiter zu positionieren.

Welche Prognose stellen Sie für die kommenden Jahre für Ihr Hotel?

Unser Hotel steht vor großen Veränderungen und wir sehen dies als Chance zur Modernisierung und zur Anpassung an die Herausforderungen des Marktes. Die ersten Schritte auf diesem Weg sind bereits getan. Wir sind ein bedeutender Player im Ort und genießen eine große Bekanntheit sowie eine treue Stammkundschaft. Zudem haben wir sehr engagierte Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Hotels leisten.

Wir sehen auch positive touristische Entwicklungen in der Region Illerwinkel, die interessante Synergieeffekte bieten. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen meistern werden und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft!