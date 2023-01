Das Hotel Schloss Lautrach hat eine neue Leitung

Personalie

Dominik Schmid ist der neue Hotelier im Schloss Lautrach. Foto: Schloss Lautrach

Der 36-Jährige, der bereits im Schloss Lautrach als Leitung der Reservierungsabteilung und stellvertretende Hotelleitung tätig war, übernimmt zum Jahresanfang 2023 die Gesamtverantwortung. Die Leidenschaft für Gastlichkeit wurde Dominik Schmid in die Wiege gelegt, denn er wuchs in einer gastronomisch geprägten Familie auf. Den Grundstein seiner Karriere legte er auf Schloss Lautrach mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann. Anschließend zog es ihn in den elterlichen Betrieb zurück. Nach beruflichen Stationen im Allgäu und in Norddeutschland kehrte er im Jahr 2013 als Abteilungsleiter nach Lautrach zurück und übernahm ab 2020 die stellvertretende Hotelleitung. In seiner neuen Funktion als Direktor des Schlosses Lautrach leitet er ein Team mit 75 Mitarbeitern.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diese Fokuspunkte will Dominik Schmid setzen

Dominik Schmid möchte die Ausbildung auf Schloss Lautrach wieder attraktiver machen, um somit Fach- und Führungskräfte für die Zukunft zu gewinnen. Bei seinen Mitarbeitern legt er nach eigener Aussage einen großen Wert auf Erfüllung im täglichen Tun, denn „nur begeisterte Mitarbeiter sind imstande ehrliche Gastfreundschaft zu gewährleisten“. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sieht der neue Hotelleiter vor allem in der Förderung der Nachhaltigkeit und im Knüpfen von Kooperationen mit regionalen Firmen zum Ausbau des Tagungsbereichs.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Schloss Lautrach blickt auf eine über 240-jährige Geschichte zurück

Das in der Gemeinde Lautrach, im schwäbischen Landkreis Unterallgäu gelegene Schloss, hat eine lange Geschichte. 1781 ließ der Fürstabt von Kempten, Honorius Roth von Schreckenstein, das Schloss als Propstei und Jagdschloss errichten. Ab 1838 diente es als Erziehungsanstalt für höhere Töchter. In den 1920er-Jahren wurde das Haus von Nobelpreisträgern wie Albert Einstein, namhaften Wissenschaftlern und Künstlern als Treffpunkt der Begegnung und des Dialogs kultiviert. Heute fungiert das Schloss als Hotel und gilt als bekannte Adresse diverse Veranstaltungen. Das mehrfach ausgezeichnete 4-Sterne-Hotel verfügt über 80 Einzel- und Doppelzimmer, 14 medientechnisch ausgestattete Tagungsräume für bis zu 100 Teilnehmer, Gastronomie und Erholungsbereich.