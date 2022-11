Travelcircus kürt Therme Bad Wörishofen zu einer der besten des Landes

Auszeichnung

Luftaufnahme der Therme Bad Wörishofen. Foto: Therme Bad Wörishofen

Erfreuliche Nachrichten für die Therme Bad Wörishofen. Beim deutschlandweiten Thermen-Ranking der Online-Buchungsplattform Travelcircus belegt das Unternehmen zum wiederholten Male den 2. Platz. Angeführt wird die Rangliste von der Schwester Therme Erding. Zudem freut sich die Südsee Therme im Allgäu über die Auszeichnung „Schönste und beliebteste Sauna“, gewählt von den Lesern der regionalen Saunaführer aus über 800 Saunen Deutschlands.

So hat die Therme Bad Wörishofen die Auszeichnung gewonnen

Für das Ranking hat die Jury von Travelcircus anhand der Kriterien Beliebtheit, Ausstattung, Bekanntheitsgrad und Preis-Leistungsverhältnis erneut 100 Thermen und Wellnessbäder ausgewertet. Die TOP-Platzierungen der Therme Bad Wörishofen bestätige, so heißt es in einer Mitteilung des Bades, einmal mehr das Konzept aus exotischem „Kurzurlaub mit Gesundheitsbonus“. Seit der Eröffnung im Mai 2004 lockte diese Kombination mehr als 11,9 Millionen Besucher in die Südsee-Therme im Allgäu.

Das sagt Thermenbetreiber Jörg Wund zu der Auszeichnung

„Unsere Gäste schätzen neben den palmengesäumten Thermenlandschaften vor allem auch die zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangebote. Ob Wassergymnastik, Beautymaske, die Vielfalt an einzigartigen Vitalbädern oder die bequemen Liegemöglichkeiten unter echten Palmen – bei uns findet jeder seinen Platz zum Entspannen und Abschalten“, resümiert Geschäftsführer Jörg Wund zu dem neuen Preis von Travelcircus.