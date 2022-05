So feierte die Therme Bad Wörishofen ihren 18. Geburtstag

Die zwei letzten Jahre musste die Therme Bad Wörishofen aufgrund der Corona-Maßnahmen an ihrem Geburtstag geschlossen bleiben. Umso größer war die Freude bei Geschäftsführer Jörg Wund und seinem Team, den 18. Thermengeburtstag am ersten Mai endlich wieder mit den Gästen gemeinsam feiern zu können. Die Besucher konnten einen Wellnesstag mit Geburtstags-Specials erleben. So durfte jeder Gast bei der Südsee-Tombola ein Los mit Gewinnen im Gesamtwert von über 12.000 Euro ziehen.

Dank an die Stammgäste

Die Stammgäste waren auch in diesem Jahr zu einem All-inclusive Urlaubstag eingeladen. Bei einem Sekt-Empfang auf der Panorama-Lounge bedankte sich Thermen-Inhaber Jörg Wund bei den geladenen Gästen für die langjährige Treue. Nach zwei herausfordernden Jahren blickt der Thermen-Inhaber zuversichtlich in die Zukunft.

Aufschwung nach der Pandemie

„Die Besucherzahlen im April knüpfen an die Zeit vor der Pandemie an. Die Osterferien haben gezeigt, dass viele, auch junge Gäste, den lang vermissten Urlaub unter Palmen nachholen. Ich bin stolz auf meine Thermen-Mannschaft, die jetzt wieder mit vollem Einsatz für glückliche Gäste sorgt“, resümiert Wund und freut sich, dass die Therme voraussichtlich noch in diesem Jahr ihren 12 millionsten Besucher begrüßen kann.