So will Mindelheim Verpackungsmüll reduzieren

Essen zum Mitnehmen ohne Verpackungsmüll ─ das scheint der Wunsch vieler Mindelheimer zu sein. Deshalb haben die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu und die Fachstelle für Klimaschutz der Stadt Mindelheim hierzu ein Projekt gestartet und alle Mindelheimer Gastronomen dazu eingeladen, sich über Mehrwegbehälter zu informieren.

An der Online-Infoveranstaltung haben viele interessierte Gastronomen teilgenommen. Ihnen wurden zwei Mehrwegsysteme vorgestellt: „Rebowl“ aus München und „Vytaö“ aus Köln. Bei beiden Systemen werden wiederverwendbare Behälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen angeboten und entweder gegen Pfand oder über eine Handy-App ausgegeben. Die Veranstaltung fand laut Abfallwirtschaft großen Anklang und bereits kurz danach meldeten sich einige Restaurants für eines der Mehrwegsysteme an, heißt es in einer Pressemeldung.

Ziel: Weniger Verpackungen soll bei To-Go verbraucht werden

Ziel des gemeinsamen Projekts von Stadt und Landkreis sei es, dass weniger Verpackungen für Essen und Getränke zum Mitnehmen verbraucht werden. Die Abfallwirtschaft und die Fachstelle für Klimaschutz begleiten die Aktion und unterstützen die beteiligten Gastronomen laut eigener Aussage in diesem Wechsel. In welchen Restaurants die Mindelheimer ihr Essen künftig im Mehrwegbehälter mitnehmen können, soll in kurzer Zeit bekannt gegeben werden.

