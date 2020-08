Skyline Park sagt Eröffnung von Weltrekord-Karussell ab

150 Meter ist der Allgäuflieger hoch. Damit ist er das größte Flugkarussel der Welt und überragt seine Konkurrenten am Wiener Prater und in der Freizeitpark-Stadt Orlando. Für Freitag plante der Skyline Park die Eröffnung für den Publikumsverkehr. Doch daraus wird erst einmal nichts.

Abnahme sorgt für Verzögerung

Via Facebook richtete sich der Freizeitpark an seine Besucher: „Da haben wir uns wohl zu früh gefreut“, verkündet ein Post. Der Grund sei die Abnahme des Fahrgeschäfts gewesen, welche die Eröffnung nun um einige Tage verzögern wird. Das Team des Skylineparks bat im gleichen Zuge für Verständnis, bekräftigte aber auch, dass Sicherheit bei allen Fahrgeschäften vorgehe. Einen neuen Eröffnungstermin gab der Freizeitpark unterdessen noch nicht bekannt.

Besucher wählten Namen

Der „Allgäuflieger“ entstand in rund 23 Wochen Bauzeit im Skyline Park. Hergestellt wurde er von der Österreichischen Firma Funtime Handels GmbH. Der Name stammt jedoch nicht vom Hersteller, sondern von den Besuchern und Fans des Freizeitparks. Im März nämlich wurden über 1.000 Namensvorschläge gesammelt und darüber abgestimmt. Am Ende war die Wahl eindeutig. Der Vorschlaggeber von „Allgäuflieger“ erhielt zur Belohnung eine Jahreskarte.