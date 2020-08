Allgäu Skyline Park: So läuft die aktuelle Saison trotz Corona

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Welche Folgen hatte und hat Corona für den Allgäu Skyline Park?

Diana Edmaier: Durch die Coronapandemie konnten der Skyline Park erst am 30. Mai öffnen. Geplant war der Saisonstart bereits mit einem Pre-Opening am Wochenende 21./22. März. Die Vorfreude bei herrlichem Wetter bereits früher in die Saison starten zu können, war für uns alle sehr groß. Über den Winter haben wir alles für den geplanten Start im Frühjahr vorbereitet und dann die Nachricht, dass aufgrund der Coronapandemie erst einmal das gesamte öffentliche Leben heruntergefahren werden muss. Der Lockdown hat uns natürlich hart getroffen. Das gesamte Team hat sich bereits auf die neue Saison gefreut und alle waren in großer Vorfreude wieder Gäste nach einer langen Winterpause empfangen zu dürfen. Die Unsicherheit, wie es weitergeht beziehungsweise weitergehen kann, war für das gesamte Team sehr anstrengend. Gerade in solchen Ausnahmesituationen ist es enorm wichtig, zusammenzuhalten und Lösungen für ein Fortbestehen zu entwickeln und umzusetzen.

Wie aufwendig waren die Vorbereitungen auf eine Öffnung unter den Corona-Richtlinien?

Wir haben sehr zeitig ein Schutz- und Hygienekonzept für den Skyline Park in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden entwickelt und umgesetzt. Ein neuer Online-Shop wurde auf unserer Webseite implementiert, damit das Besucheraufkommen kontrolliert werden kann. Durch den Kauf eines tagesdatierten Online-Tickets ist der Gast automatisch registriert. Plakate im Skyline Park weisen auf die Abstandsregel von 2 Metern hin. Die Wegeführung wurde angepasst, um den Begegnungsverkehr zu reduzieren. Regelmäßige Durchsagen im Park erinnern an die Abstandsregelung und auch an das Tragen des Nasen-Mund-Schutzes. Dieser muss in allen Anstehbereichen, in allen überdachten Bereichen zum Beispiel in der Gastronomie, bei der Benutzung der sanitären Anlagen und auch während der Fahrt in den Attraktionen getragen werden.

Achterbahn fahren mit Maske – wir reagieren Ihre Gäste darauf?

Unsere Gäste sind sehr glücklich darüber, den Skyline Park unter Schutzauflagen wieder besuchen zu dürfen. Das Tragen der Alltagsmaske ist bereits für viele Gäste zur Gewohnheit geworden und wird nicht mehr als so lästig empfunden. Zudem haben wir im Skyline Park zahlreiche Hygienestationen installiert, an denen sich die Gäste regelmäßig die Hände mit Seife waschen können. Kontaktlose Spender zur Desinfektion für die Hände stehen vor dem Zutritt zu den gastronomischen Einrichtungen und nach der Fahrt in den Attraktionen unseren Gästen zur Verfügung. Oberste Priorität haben die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter – aus diesem Grund achten wir auch sehr auf die Einhaltung der Schutz – und Hygienemaßnahmen im Skyline Park.

Gibt es Attraktionen, die geschlossen bleiben müssen?

Geschlossen bleiben in dieser Saison das Spaßbad und die Kartbahn. Bei diesen beiden Attraktionen wäre die Einhaltung der Hygienerichtlinien äußerst schwierig. Alle anderen Attraktionen, über 60 im Skyline Park, stehen unseren Gästen zur Verfügung.

Wie läuft die aktuelle Saison?

In der aktuellen Lage und unter diesen Umständen mit Einschränkung der Besucherkapazität und Hygieneregeln läuft die Saison gut. Wir sind sehr froh geöffnet zu haben.

Der Europapark will die Saison bis November verlängern und 2021 früher in die Saison starten. Kommt das für den Skyline Park auch in Frage?

Der Gedanke, die Saison zu verlängern ist bei uns auch schon diskutiert worden. Eine Entscheidung hierzu wurde aber noch nicht getroffen.

Können Sie die Einkommenseinbußen dieses Jahr annähernd ausgleichen?

Die Einkommenseinbußen sind in dieser Saison nicht mehr auszugleichen. Durch die verspätete Öffnung fehlen bereits 15 bis 20 Prozent des Umsatzes. Das lässt sich in dieser Saison nicht mehr aufholen. Zudem kommt hinzu, das Schülergruppen, Vereinsgruppen komplett ausgeblieben sind und auch ausländische Gäste fehlen. Positiv zu bemerken ist, dass das Thema „Urlaub zuhause“ Aufwind erfährt und vermehrt Gäste aus der Region sich einen Urlaubstag im Skyline Park – fernab vom Alltag – gönnen. Viele kommen jetzt auch öfters zu uns.